Banská Bystrica 16. marca (TASR) - Mesto Banská Bystrica plánuje obmedziť pohyb vozidiel po pešej zóne, regulovať chce aj počet a používanie povolení na vjazd do pešej zóny. Cieľom samosprávy je vytvoriť bezpečnejší priestor pre obyvateľov i návštevníkov mesta, diskutovať sa bude aj o zákaze jazdy na bicykli či kolobežke po hlavnom banskobystrickom námestí. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



Časť verejnosti dlhodobo upozorňovala na to, že pešou zónou v Banskej Bystrici prechádza veľký počet automobilov, cyklistov či kolobežkárov. Samospráva preto v uplynulom období spustila monitorovanie vstupov do pešej zóny a vytvorila pracovnú skupinu na riešenie tejto problematiky. Monitoring mal priniesť dáta o pohybe chodcov, cyklistov, kolobežiek či vozidiel, v najbližších mesiacoch chce mesto pripraviť nové všeobecne záväzné nariadenie (VZN) s cieľom zvýšiť bezpečnosť v pešej zóne.



"Hoci mestská polícia neeviduje veľký počet neoprávnených vstupov do pešej zóny, nemôžeme vylúčiť, že oprávnenia sa zneužívajú, keďže nie sú vydávané na evidenčné čísla vozidiel. Preto chceme povolenia na vstup do pešej zóny vydávať neprenosné, aby sa viazali na konkrétne EČV. Budeme tak vedieť odsledovať, vyhodnotiť a spárovať oprávnené a neoprávnené vstupy a následne prostredníctvom objektívnej zodpovednosti sankcionovať tých, ktorí vstup do pešej zóny nemajú povolený," uviedol primátor mesta Ján Nosko.



Pešia zóna v historickom centre Banskej Bystrice vznikla v roku 1993 a tvorí ju Námestie SNP, Dolná, Lazovná a Národná ulica, Horná Strieborná, Dolná Strieborná a Námestie Štefana Moysesa. Na vjazd do pešej zóny mesto vydáva dva druhy oprávnení. Prvú skupinu tvoria takzvané parkovacie povolenia, druhým typom sú zastavovacie oprávnenia. Celkovo je v súčasnosti v rámci oboch druhov vydaných približne 620 povolení.



"Ak chceme znížiť frekvenciu vozidiel, musíme sa venovať zníženiu počtu vydaných oprávnení na vjazd, respektíve určiť maximálny počet vjazdov do pešej zóny pre jednotlivé vozidlá počas dňa. Takýmto krokom by sme zamedzili vjazd napríklad niektorým vozidlám s rozvozom jedla, na ktoré sa obyvatelia sťažujú najviac. Vďaka kamerovému systému môžeme nastaviť maximálny čas zotrvania automobilu v pešej zóne a podobne," skonštatoval zástupca primátora Jakub Gajdošík.



Osobitný problém vidí samospráva v Národnej ulici, kde zaznamenáva veľký počet nelegálnych vjazdov. V Národnej a tiež na Námestí Štefana Moyzesa plánuje preto realizovať technické opatrenia prostredníctvom umiestnenia dopravných stĺpikov. V okolí hlavného námestia by zas mali pribudnúť miesta na krátkodobé zastavenie vozidla, určené najmä pre donáškové spoločnosti.



Vstup na pešiu zónu, avšak s obmedzením rýchlosti, majú od roku 2013 povolený aj cyklisti. Okrem nich sa po pešej zóne pohybujú aj kolobežkári, skateboardisti či korčuliari. Počas prípravy nového VZN sa bude podľa mesta diskutovať aj o otázke zákazu jazdy na bicykli či kolobežke po banskobystrickom námestí.