< sekcia Regióny
Banská Bystrica plánuje prechádzku po miestach Nežnej revolúcie
Pred radnicou na Námestí SNP privíta návštevníkov primátor Ján Nosko a zaznie pieseň Modlitba pre Martu v podaní Terezy Králikovej.
Autor TASR
Banská Bystrica 10. novembra (TASR) - Aj napriek tomu, že došlo k zrušeniu 17. novembra ako dňa pracovného pokoja, podobne ako po iné roky aj teraz plánuje mesto Banská Bystrica dôstojnú spomienku na prelomové udalosti z roku 1989. TASR o tom v pondelok informovala Barbara Károlyová z kancelárie primátora.
V Deň boja za slobodu a demokraciu, v pondelok (17. 11.) sa o 15.00 h uskutoční tematická prechádzka mestom po miestach spojených s touto historickou udalosťou. Pred radnicou na Námestí SNP privíta návštevníkov primátor Ján Nosko a zaznie pieseň Modlitba pre Martu v podaní Terezy Králikovej. Účastníci sa následne presunú do Národnej ulice, kde kedysi sídlilo Krajské centrum Verejnosti proti násiliu, potom do Centra nezávislej kultúry Záhrada k pamätníku Jána Langoša a napokon k pamätnej tabuli Mareka Frauwirtha na Skuteckého ulici.
„Na každej zastávke bude herec Marek Rozkoš čítať úryvok z knihy Kľúčové námestie, čím si pripomenieme vývoj situácie v novembri 1989. Na poslednej zastávke úryvky prečítajú študenti, keďže 17. november je zároveň Dňom študentstva. Na zastávkach sa budú tiež v rámci spomienkových aktov klásť vence a na budove historickej radnice sa bude striedať slovenská trikolóra,“ uviedla Barbora Osvaldová z Turistického informačného centra v Banskej Bystrici.
Obdobie Nežnej revolúcie a udalostí s ňou spojených priblíži obyvateľom exteriérová výstava fotografií, ktorú na Námestí Štefana Moysesa nainštalujú od 14. do 21. novembra.
„Patrím ku generácii, ktorá revolučné okamihy zažila na vlastnej koži. Nemal som ani 30 rokov a dodnes si pamätám na zaplnené námestia. Stál som na námestí spolu s rodinou. V dave bolo cítiť odvahu, nádej, strach, ale aj túžbu po zmene. S úctou a pokorou si výročie týchto udalostí pripomeniem opäť v uliciach Banskej Bystrice, tam, kde som ich zažil aj v roku 1989,“ konštatoval Nosko.
Mestský úrad dosiaľ registruje tri oznámenia o zvolaní zhromaždení občanov na verejných priestranstvách a jedno oznámenie o zámere usporiadať verejné kultúrne podujatie. Primátor sa s organizátormi osobne stretol, aby spoločne skoordinovali všetky aktivity a zabezpečili pokojný priebeh výročia.
V Deň boja za slobodu a demokraciu, v pondelok (17. 11.) sa o 15.00 h uskutoční tematická prechádzka mestom po miestach spojených s touto historickou udalosťou. Pred radnicou na Námestí SNP privíta návštevníkov primátor Ján Nosko a zaznie pieseň Modlitba pre Martu v podaní Terezy Králikovej. Účastníci sa následne presunú do Národnej ulice, kde kedysi sídlilo Krajské centrum Verejnosti proti násiliu, potom do Centra nezávislej kultúry Záhrada k pamätníku Jána Langoša a napokon k pamätnej tabuli Mareka Frauwirtha na Skuteckého ulici.
„Na každej zastávke bude herec Marek Rozkoš čítať úryvok z knihy Kľúčové námestie, čím si pripomenieme vývoj situácie v novembri 1989. Na poslednej zastávke úryvky prečítajú študenti, keďže 17. november je zároveň Dňom študentstva. Na zastávkach sa budú tiež v rámci spomienkových aktov klásť vence a na budove historickej radnice sa bude striedať slovenská trikolóra,“ uviedla Barbora Osvaldová z Turistického informačného centra v Banskej Bystrici.
Obdobie Nežnej revolúcie a udalostí s ňou spojených priblíži obyvateľom exteriérová výstava fotografií, ktorú na Námestí Štefana Moysesa nainštalujú od 14. do 21. novembra.
„Patrím ku generácii, ktorá revolučné okamihy zažila na vlastnej koži. Nemal som ani 30 rokov a dodnes si pamätám na zaplnené námestia. Stál som na námestí spolu s rodinou. V dave bolo cítiť odvahu, nádej, strach, ale aj túžbu po zmene. S úctou a pokorou si výročie týchto udalostí pripomeniem opäť v uliciach Banskej Bystrice, tam, kde som ich zažil aj v roku 1989,“ konštatoval Nosko.
Mestský úrad dosiaľ registruje tri oznámenia o zvolaní zhromaždení občanov na verejných priestranstvách a jedno oznámenie o zámere usporiadať verejné kultúrne podujatie. Primátor sa s organizátormi osobne stretol, aby spoločne skoordinovali všetky aktivity a zabezpečili pokojný priebeh výročia.