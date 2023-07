Banská Bystrica plánuje stretnutie k Programu rozvoja mesta do 2030

Banská Bystrica 4. júla (TASR) - Samospráva pokračuje s prípravou strategického dokumentu Program rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2024 - 2030, ktorý definuje komplexnú predstavu o budúcnosti a smerovaní jeho rozvoja. V zmysle otvoreného vládnutia považuje za kľúčové zapájať do jeho tvorby popri odbornej aj širokú verejnosť. Príležitosť dozvedieť sa viac bude mať aj v júli. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa primátora Dominika Adamovičová.



"Dnes všetci čelíme významným globálnym, regionálnym i miestnym výzvam, akými sú napríklad klimatické zmeny, geopolitická nestabilita, demografické zmeny, odchod mladých ľudí mimo mesta a pod. Je preto mimoriadne dôležité, aby sa všetci obyvatelia spolu s aktérmi rozvoja mesta zhodli na jeho budúcom strategickom smerovaní. Budúcnosť by mala spočívať predovšetkým v atraktivite, konkurencieschopnosti a odolnosti," konštatoval expert v oblasti regionálneho rozvoja Milan Hagovský.



Prvé online stretnutie určené pre verejnosť sa uskutočnilo koncom marca. Následne sa stretlo vedenie mesta s vedúcimi odborov i oddelení mestského úradu. Do participácie radnica zapojila aj deti zo základných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Najbližšie stretnutie sa uskutoční online 13. júla a je potrebné sa naň vopred zaregistrovať na webovej stránke mesta.



"Všetkých, ktorým záleží na tom, aby sa Banská Bystrica posunula vpred vo všetkých dôležitých smeroch, pozývame k spolupráci. Naším cieľom je odprezentovať návrh dlhodobej vízie mesta do roku 2050, ako aj koncept strategickej časti Programu rozvoja mesta 2030. Zároveň budeme záujemcov informovať o ďalšom postupe i o možnostiach participácie pri príprave dokumentu," zdôraznila koordinátorka pre participáciu a otvorené vládnutie magistrátu Soňa Kariková.