Banská Bystrica ponúkla armáde pomoc s testovacími setmi a pomôckami

Banská Bystrica 31. októbra (TASR) – V Banskej Bystrici prebieha sobotňajšie celoplošné testovanie ľudí na nový koronavírus do týchto chvíľ bez problémov. Ráno ho však poznačilo oneskorené otvorenie odberných miestností, chýbal zdravotnícky personál i testovacie sety.



"Situácia sa počas dňa upokojila a testovanie prebieha na všetkých odberných miestach plynule aj v týchto chvíľach. Príslušníkom Ozbrojených síl SR sme ponúkli pomoc s dopĺňaním testovacích súprav a ochranných pomôcok na tie odberné miesta, kde sa začínali míňať. Ďakujeme obyvateľom za trpezlivosť a disciplínu, ako aj všetkým zložkám, ktoré sa starajú o plynulý priebeh testovania v meste Banská Bystrica," zdôraznil viceprimátor Banskej Bystrice Jakub Gajdošík.



Ako dodala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková, situáciu na 68 odberných miestach v krajskom meste nepretržite monitorujú a obyvateľov informujú na webe a sociálnej sieti mesta, a to najmä o miestach, ktoré nie sú tak kapacitne vyťažené a obyvatelia nemusia dlho čakať. Prispievajú k tomu i samotní občania svojimi príspevkami či fotografiami, ako to kde aktuálne vyzerá.



Podľa nej konkrétne čísla testovaných zverejní až ministerstvo obrany.



Ráno, k avizovanej siedmej hodine otvorenia 68 odberných miest v meste pod Urpínom, ich bolo otvorených len málo. Niekde chýbal zdravotnícky personál i testovacie sety. Ľudia, ktorí sa prišli dať otestovať, museli čakať na ich otvorenie, čo spôsobilo dlhé rady.



"Materiál i účasť administratívnych pracovníkov, ktorých mala zabezpečiť samospráva, boli na šiestu hodinu ráno pripravené. Na niektorých odberných miestach sme evidovali minimálne hodinové zdržanie, čo spôsobili práve chýbajúci zdravotníci zo strany armády na požadovanú hodinu," reagoval pre TASR Gajdošík.



Zdržanie hlásili napríklad z odberných miest na sídlisku Fončorda – Gymnázium Mikuláša Kováča, Základnej školy na Spojovej a Okružnej ulici i zo Strednej priemyselnej školy J. Murgaša.



Gajdošík v sobotu opäť vyzval ľudí, ktorí stoja v rade, aby prepustili svoje miesto a uprednostnili tehotné ženy, starších alebo imobilných spoluobčanov, čo platí aj v prípade nedeľňajšieho (1. 11.) testovania.