Banská Bystrica ponúkne v lete návštevníkom viacero nových zážitkov

Banská Bystrica 26. júna (TASR) - Banskobystrické mestské informačné centrá pracujú v týchto dňoch naplno, aby ponúkli turistom a domácim návštevníkom mesta nové zážitky. Okrem mince venovanej k 525. výročiu založenia Thurzovsko-fuggerovskej spoločnosti, ktorá je už v predaji v Informačnom centre na Námestí SNP, budú môcť zberatelia v druhej polovici júla získať aj 0-eurovú suvenírovú bankovku s motívom vykúvania kotlov v Medenom hámri.



„V týchto dňoch finišujeme s prípravami mestskej hry pre turistov pod názvom To najkrajšie v Banskej Bystrici. Zábavným spôsobom riešenia rôznych úloh a lúštením tajničky bude sprevádzať návštevníkov po zaujímavých historických pamiatkach mesta," uviedol Tomáš Pastorok z Mestského úradu v Banskej Bystrici.



Dodal, že v procese príprav je aj Zvuková mapa mesta, ktorá bude vodiť turistov hlasom historickej postavy a rozprávaním príbehu z dejín Banskej Bystrice alebo zo života významných osobností.



Sedem dní v týždni je pre návštevníkov prístupná pamiatka Hodinová veža. Počas letných prázdnin bude možný aj piatkový večerný výstup, keďže bude otvorená do 21.00 h. Vlani vežu navštívilo 17.000 návštevníkov, čo je o takmer 30 percent viac ako v roku 2018.



Novinkou tohtoročnej sezóny je sprístupnenie kostola Nanebovzatia Panny Márie a kostola Svätého kríža verejnosti v pravidelných časových intervaloch od 10.00 do 11.45 h, čo doposiaľ nebolo možné.



„Dlhodobo sme dostávali podnety od návštevníkov, či by nemohli byť tieto kostoly otvorené aj mimo svätých omší. Som rád, že po dohode s rímskokatolíckou cirkvou a farnosťou v našom meste sa nám to po niekoľkých rokoch podarilo. Všetci záujemcovia tak budú môcť počas letných pracovných dní absolvovať komentovanú prehliadku interiéru kostola Nanebovzatia Panny Márie, nahliadnuť do jeho vnútra a pozrieť si najznámejšie diela – oltár Majstra Pavla z Levoče a kaplnku svätej Barbory. Následne budú mať možnosť navštíviť aj Kostol svätého Kríža," uviedol primátor mesta Ján Nosko.



V júli a auguste nebude chýbať podujatie Potulky mestom. V spolupráci s mestskými lesmi budú júlové potulky venované Laskomerskej doline. Augustové potulky budú jedinečné sprístupnením prvého poschodia Barbakanu pre verejnosť. V budúcnosti plánuje mesto v tomto priestore vytvoriť zážitkovú multimediálnu a interaktívnu expozíciu na tému Thurzovsko-fuggerovskej spoločnosti.