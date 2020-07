Pre protipovodňové práce uzavreli niektoré banskobystrické komunikácie

Banská Bystrica 14. júla (TASR) – V Banskej Bystrici úplne uzavreli miestnu komunikáciu pri objekte č. 12 v celkovej dĺžke 20 metrov a na základe povolenia Okresného úradu Banská Bystrica došlo aj k úplnej uzávere cesty II/591 na Ulici 9. mája. Uzávera komunikácií súvisí s realizáciou protipovodňových opatrení v meste. TASR o tom informoval hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Bocák.



Obchádzková trasa je zabezpečená v smere do centra Banskej Bystrice – Mičinská cesta, Golianova, Cesta k Smrečine, Štefánikovo nábrežie a v smer Uhlisko – Štefánikovo nábrežie, Ulica Pod Urpínom, 9. mája.



V čase uzávery cesty č. II/591 bude most cez rieku Hron pri malej železničnej stanici Banská Bystrica-mesto slúžiť ako obchádzková trasa v jednom smere jazdy pre motorové vozidlá s hmotnosťou do 3,5 tony a súčasne nižšie ako 2,2 metras dočasným otvorením prejazdu popod železničný most. Pre opačný smer jazdy, ako aj vozidlá nad 3,5 t. a vyššie ako 2,2 m. je obchádzková trasa vedená cez križovatku Smrečina a následne cez miestne komunikácie na Uhlisku.



Uzávera bude trvať do 31. augusta.