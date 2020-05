Banská Bystrica presunula niektoré investičné akcie

Banská Bystrica 9. mája (TASR) – Na investovaní do skvalitňovania podmienok pre deti v materských (MŠ) a základných školách (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica nič nemení ani nepriaznivá finančná situácia v súvislosti so súčasnou pandémiou ochorenia COVID-19. Konštatoval to banskobystrický primátor Ján Nosko.



"V tomto období sme niektoré väčšie investičné akcie presunuli, nič to však nemení na fakte, že v odstraňovaní investičného dlhu a fyzickej opotrebovanosti MŠ a ZŠ pokračujeme. Okrem drobných opráv, ktoré možno na prvý pohľad nie sú viditeľné, venujeme pozornosť obnove zatekajúcich striech a poškodených kanalizácií. Najväčšia investícia súvisí s napojením novej kanalizácie s lapačmi tukov, dažďových zvodov a hydroizolácie obvodových stien okolo hlavnej budovy škôlky na Jilemnického ulici na sídlisku Fončorda," zdôraznil Nosko.



Stavebné práce v hodnote približne 76.500 eur na vyše 60 rokov starej MŠ sú v plnom prúde. Okrem eurofondových projektov zameraných na rozširovanie kapacít a rekonštrukcie škôlok, idú financie z mestského rozpočtu aj do ďalších nevyhnutných opráv.



"V súčasnosti realizujeme tri projekty zamerané na energetické úspory a rozšírenie kapacít MŠ, na ktoré sme získali nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia a Integrovaného regionálneho operačného programu. Stavebné práce komplexnej obnovy a vytvorenia nových miest v MŠ Strážovská a Karpatská postupujú podľa platného harmonogramu. Zároveň je pred dokončením rekonštrukcia škôlky na Ulici 9. mája, kde bola vybudovaná prístavba s kapacitou ďalších 44 miest," doplnil Vladimír Brieda, vedúci oddelenia rozvojových a investičných aktivít magistrátu s tým, že suma po verejnom obstarávaní všetkých troch eurofondových projektov sa pohybuje vo výške 1,5 milióna eur.



Podľa Noska práce na obnove kanalizácie plánujú zrealizovať aj na ZŠ Spojová, čo si vyžiada 35.000 eur a obnova strechy viac než 8000 eur. Opráv striech sa majú dočkať i škôlky na Magurskej ulici (18.000 eur), Radvanskej 26 (33.000 eur) a na Triede SNP (15.000 eur). Na strechu ZŠ Pieninská počítajú so sumou 54.200 eur. Samospráva tiež plánuje nákup šatníkových skriniek a lavičiek do všetkých jej MŠ v sume takmer 23.000 eur.