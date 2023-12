Banská Bystrica privíta nový rok pyromuzikálnou šou

Banská Bystrica 31. decembra (TASR) - Banskobystričania sa budú lúčiť so starým rokom a vítať nový na dvoch akciách, ktoré na Námestí SNP pripravilo mesto.



Na Silvestra sa zabavia vďaka koncertu skupiny Le Payaco, ktorý sa začína od 23.00 h a po polnoci si môžu zatancovať s DJ Braňom lokálnej produkcie BackOnLabel. Na Nový rok (1. 1.) o 17.00 h ich čaká pyromuzikálna šou, ešte hodinu predtým sa o zábavu postará kapela Peter Bič Projekt.



"Po minulom roku sme dostali mnoho podnetov a vnímame, že záujem zo strany našich obyvateľov o spoločné privítanie nového roka je veľký. Preto sme sa rozhodli 1. januára 2024 spolu s pripomenutím si vzniku Slovenskej republiky zorganizovať pyromuzikálnu šou s kultúrnym programom, z externých zdrojov. Rád by som vyzval ľudí, aby neorganizovali svoje ohňostroje, ale aby si prišli vychutnať koordinovanú niekoľkominútovú novoročnú šou na najkrajšie banskobystrické námestie," zdôraznil primátor Ján Nosko.



Ako dodal, verí, že takto podporia lokálnych podnikateľov a zároveň eliminujú hluk delobuchov po sídliskách.



Nosko želá Banskobystričanom, aby do nového roka vstúpili v zdraví, pokoji, šťastí a v láske. "Nech sme k sebe ohľaduplnejší, aby sme sa možno viac počúvali, aby sme spolu vytvárali tú dobrú bystrickú atmosféru, aká býva pri rôznych situáciách, keď sa vieme spojiť a nadchnúť pre dobrú vec. Verím, že budúci rok prežijeme v lepšej, súdržnejšej a príjemnejšej atmosfére. Nech je nový rok obdobím dobrých správ a nádejou v lepšie časy," konštatoval pre TASR primátor.