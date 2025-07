Banská Bystrica: Rezidenti môžu využívať návštevnícke karty či kredity

Banská Bystrica 14. júla (TASR) - Od utorka (15. 7.) môžu rezidenti v zónach regulovaného parkovania v Banskej Bystrici využívať návštevnícke karty, respektíve bezplatné kredity pre svoje návštevy. Držitelia prvej rezidentskej karty ich nájdu automaticky v aplikácii datamesta.banskabystrica.sk bez toho, aby o ne museli požiadať. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.



Rezidenti s trvalým pobytom v rezidentských zónach dostanú ku každej prvej karte bezplatné parkovacie hodiny - kredit so 100 hodinami. Platí to pre všetky rezidentské zóny, teda Podlavice, Uhlisko, Severná-Bakossova, Fortnička, Sídlisko, Kollárova ulica, Československej armády, Bakossova ulica a Cesta k nemocnici.



„Držiteľom prvej rezidentskej karty sa kredit objaví automaticky v aplikácii datamesta.banskabystrica.sk. Bezplatné parkovacie hodiny budú môcť využívať počas platnosti karty pre svoje návštevy. V rámci aplikácie bude možné zadať evidenčné číslo vozidla a počet hodín, ktoré sa budú postupne odpočítavať. Starší ľudia môžu dať do aplikácie prístup svojim deťom, ktoré ju budú môcť obsluhovať, keď prídu na návštevu,“ vysvetlil prvý zástupca primátora Jakub Gajdošík.



Návštevnícka karta so 100 hodinami bude vydaná obyvateľom s trvalým pobytom v regulovaných zónach, ktorí nevlastnia auto, a teda nezaberajú verejný priestor, a nie sú ani držiteľmi rezidentskej parkovacej karty. V prípade, ak má takáto osoba viac ako 70 rokov alebo je držiteľom parkovacieho preukazu ŤZP, nemá vyhradené parkovacie miesto a nemá rezidentskú kartu, bude mať nárok na 200 bezplatných parkovacích hodín. O návštevnícku kartu môžu tieto osoby požiadať bezplatne cez aplikáciu datamesta.banskabystrica.sk alebo v klientskom centre mestského úradu.



„V aplikácii datamesta.banskabystrica.sk aktuálne nastavujeme všetkým držiteľom prvej rezidentskej karty bezplatné kredity. Hneď ich budú môcť začať čerpať. Do aplikácie sme zároveň pridali aj sekciu verejná zóna, ktorú vidia všetci bez ohľadu na to, či sú v nej zaregistrovaní a prihlásení. Informácie sú totožné s tými, ktoré sú vo verejnej zóne na webe, avšak rozhranie je lepšie prispôsobené mobilným zariadeniam,“ doplnil vedúci odboru informatizácie a digitalizácie magistrátu Alexander Hlavatý.