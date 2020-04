Rizikovým pacientom v Banskej Bystrici zmerajú teplotu termokamerou

Banská Bystrica 24. apríla (TASR) - V banskobystrickej Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) F. D. Roosevelta budú od piatka počas trvania pandémie merať teplotu pacientom prichádzajúcim na urgentný príjem novou hybridnou termokamerou. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje.



V čase pandémie nového koronavírusu musia pacienti prichádzajúci na vyšetrenie na urgentný príjem pred vstupom do nemocnice absolvovať v triediacom stane vstupné vyšetrenie, ktorým sa identifikuje riziko ich nakazenia. "Zvýšená teplota je jedným z príznakov ochorenia COVID-19 a jej meranie je súčasťou zisťovania epidemiologickej anamnézy. Pacient, u ktorého je podozrenie na ochorenie, musí byť na urgentnom príjme ošetrený v izolovaných priestoroch, aby neboli ohrození ostatní pacienti," priblížila Maťašeje.



Meranie teploty doteraz vykonával službukonajúci personál ručne, čím sa musel k pacientovi priblížiť pod úroveň bezpečnostnej vzdialenosti. Odteraz bude tento úkon vykonávať miesto personálu termokamera, ktorá ich na rizikového pacienta zvukovo aj svetelne upozorní.



Hlavnou výhodou tejto technológie je zvýšenie bezpečnosti personálu aj ostatných pacientov a zrýchlenie vstupného vyšetrenia, pretože termokamera na monitore zobrazuje všetkých ľudí v zábere, a nad každým človekom svieti jeho teplota. Takto dokážu zamestnanci rozoznať človeka s vyššou teplotou aj medzi viacerými osobami. Systém nemocnica získala darom od spoločností Gamo a Elis plus.



„Počas aktuálnej epidemiologickej situácie bude možnosť zabezpečiť zdanlivo jednoduchý úkon, akým je meranie teploty s pomocou snímania na diaľku, pre nemocnicu veľkým benefitom. Vážime si, že počas zložitého obdobia sa prejavuje obrovská súdržnosť nielen medzi jednotlivcami, ale aj na úrovni organizácií a súkromných spoločností. Úprimne ďakujeme za tento dar, ktorý je pre nás o to cennejší, že nám ním prejavili solidaritu Banskobystričania, teda firmy pôsobiace v našom meste,“ uviedol medicínsky riaditeľ nemocnice Milan Urbáni.