Banská Bystrica ruší Primátorský punč, situácia v okrese sa zhoršuje

Banská Bystrica 14. decembra (TASR) – Samospráva Banskej Bystrice ruší tradičný Primátorský punč, ktorý chcelo mesto tento rok v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu zorganizovať špeciálnym spôsobom. Dôvodom je zhoršujúca sa situácia so šírením ochorenia COVID-19 v rámci okresu. Informovala o tom hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



Samospráva podotkla, že v okrese Banská Bystrica stúpla v súvislosti s novým koronavírusom chorobnosť v týždni od 7. do 13. decembra oproti tomu predchádzajúcemu o 60 percent. Regionálny úrad verejného zdravotníctva na základe toho mestu odporučil zrušiť plánované podujatia. Hygienici tvrdia, že nárast výskytu ochorenia COVID-19 súvisí so zvýšenou mobilitou ľudí aj intenzívnym stretávaním sa ľudí so svojimi známymi a rodinami.



„Žiaľ, poľavili sme v dodržiavaní potrebných opatrení, čo sa odzrkadlilo aj na štatistikách. Táto situácia ma vôbec neteší a uvedomujem si, že ľuďom chýba sociálny kontakt a celkovo návrat do bežných dní. Z dôvodu stúpajúceho počtu nakazených sme sa však rozhodli zrušiť aj Primátorský punč, ktorý sme tento rok plánovali zorganizovať iným spôsobom,“ uviedol primátor Ján Nosko. Verí, že Banskobystričania to pochopia a počas vianočného obdobia sa budú správať zodpovedne.