< sekcia Regióny
Banská Bystrica sa na týždeň stala centrom festivalu vzdelávania
Ústrednou témou je otázka, či sme pripravení na budúcnosť, ktorú nepoznáme.
Autor TASR
Banská Bystrica 15. júna (TASR) - Centrom Festivalu vzdelávania iMPULZ, ktorý ponúka európske stretnutia mládežníckych klubovní cez diskusie expertov, workshopy pre seniorov či digitálnych rodičov, sa na celý týždeň stala Banská Bystrica. Hlavným podujatím festivalu je medzinárodná konferencia iMPULZ o budúcnosti vzdelávania, školstva a práce s mládežou. Je určená pre riaditeľov, učiteľov či pracovníkov s mládežou a uskutoční sa v utorok a stredu (16. - 17. 6.). TASR o tom informoval riaditeľ festivalu Jaroslav Dodok.
„Piaty ročník bude špeciálny a mať medzinárodný charakter. Rozšíri sa na dva dni, čo poskytne viac priestoru pre inšpiratívnych spíkrov, diskusie, praktické workshopy aj networking,“ konštatoval Dodok.
Ústrednou témou je otázka, či sme pripravení na budúcnosť, ktorú nepoznáme. „Svet sa mení rýchlejšie, než ho stíhame vnímať. Technológie, umelá inteligencia a duševné zdravie sú výzvy, ku ktorým musíme zaujať postoj už dnes,“ pripomína za organizátorov podujatia Andrea Lašková.
Konferencia sa zameriava na štyri kľúčové oblasti, a to mladý človek v centre pozornosti, spoločná reč generácií, hodnota učiteľa a rovnováha medzi ľudskosťou a umelou inteligenciou.
Podľa organizátorov na konferencii vystúpia odborníci zo Slovenska i zahraničia. Hlavným hosťom má byť emeritný profesor Howard Williamson z University of South Wales, ktorý je celosvetovo uznávaným odborníkom na problematiku mládeže a pôsobil ako poradca britskej vlády, Európskej komisie, Rady Európy a OSN.
Festival vzdelávania odštartoval v pondelok stretnutím zástupcov Európskej konfederácie mládežníckych klubovní. Ponúkne aj zážitkové popoludnie v prírode, ktoré zastrešuje DofE - Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu, ale i workshop Digitálne rodičovstvo zameraný na výchovu detí v digitálnom prostredí či vzdelávacie podujatie o kritickom myslení a online bezpečnosti pre seniorov, ktoré pripravuje Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela.
„Piaty ročník bude špeciálny a mať medzinárodný charakter. Rozšíri sa na dva dni, čo poskytne viac priestoru pre inšpiratívnych spíkrov, diskusie, praktické workshopy aj networking,“ konštatoval Dodok.
Ústrednou témou je otázka, či sme pripravení na budúcnosť, ktorú nepoznáme. „Svet sa mení rýchlejšie, než ho stíhame vnímať. Technológie, umelá inteligencia a duševné zdravie sú výzvy, ku ktorým musíme zaujať postoj už dnes,“ pripomína za organizátorov podujatia Andrea Lašková.
Konferencia sa zameriava na štyri kľúčové oblasti, a to mladý človek v centre pozornosti, spoločná reč generácií, hodnota učiteľa a rovnováha medzi ľudskosťou a umelou inteligenciou.
Podľa organizátorov na konferencii vystúpia odborníci zo Slovenska i zahraničia. Hlavným hosťom má byť emeritný profesor Howard Williamson z University of South Wales, ktorý je celosvetovo uznávaným odborníkom na problematiku mládeže a pôsobil ako poradca britskej vlády, Európskej komisie, Rady Európy a OSN.
Festival vzdelávania odštartoval v pondelok stretnutím zástupcov Európskej konfederácie mládežníckych klubovní. Ponúkne aj zážitkové popoludnie v prírode, ktoré zastrešuje DofE - Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu, ale i workshop Digitálne rodičovstvo zameraný na výchovu detí v digitálnom prostredí či vzdelávacie podujatie o kritickom myslení a online bezpečnosti pre seniorov, ktoré pripravuje Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela.