Banská Bystrica sa opäť zapája do Európskeho týždňa mobility

Banská Bystrica 15. septembra (TASR) - Banská Bystrica sa aj tento rok zapája do Európskeho týždňa mobility. Okrem toho, že pracuje na viacerých trvalých opatreniach, v týždni od 16. do 22. septembra pripravila pre verejnosť viacero aktivít.



"Príprava projektov a budovanie kvalitnej infraštruktúry pre peších a cyklistov je dlhodobým cieľom mesta pod Urpínom," informovala hovorkyňa mesta Zdenka Marhefková. Dodala, že už v budúcom roku by sa malo začať s výstavbou vzájomne prepojených mestských cyklotrás v Sásovej, na Fončorde, v Radvani a v centre mesta, financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR.



Zástupca primátora Jakub Gajdošík priblížil, že v uplynulých dňoch obnovili vodorovné dopravné značenie na cyklochodníku v úseku medzi dvomi nákupnými centrami. Priestor pre cyklistov vyznačili výrazným pásom, aby koridor opticky oddelili a nenastávali tu kolízie medzi cyklistami a chodcami. Rovnako budú podľa neho realizovať aj cykloochranný pruh od úseku Severná po križovatku Komenského.



Po vybudovaní novej autobusovej zastávky na Severnej ulici, rekonštrukcii chodníka v Lazovnej a inštalácii nového verejného osvetlenia mesto zrealizuje spomaľovacie vankúše na priechode pre chodcov od Severnej po Bakossovu ulicu. V pláne je aj realizácia nového dopravného značenia cyklocesty od plavárne na Štiavničkách až po blízke nákupné centrum. Na Hutnej ulici zároveň pribudnú obojstranné cyklokoridory a smerom k plavárni cykloochranné pruhy, ktoré budú v Banskej Bystrici aplikované po prvý raz.



Samospráva pracuje aj na nastavení nového dopravného režimu v pešej zóne. Okrem kampane Spomaľ a zosadni, ktorú už mesto spustilo, chystajú podľa primátora Jána Noska v súvislosti s nastavením nového dopravného režimu v pešej zóne aj nové všeobecne záväzné nariadenie. "Ak bude na septembrovom zastupiteľstve schválené, od 1. novembra 2024 pristúpime k prísnejšiemu vydávaniu oprávnení na vjazd motorových vozidiel do pešej zóny. Z elektrickej kolobežky, hoover boardu, sagwayu a podobných zariadení s pohonom už bude po novom jeho majiteľ musieť na Námestí SNP zosadnúť," uviedol Nosko s tým, že tak chcú ochrániť chodcov.



V rámci ekologických foriem dopravy zakúpila samospráva 19 elektrobicyklov a dve kolobežky pre zamestnancov mestského úradu, ktoré budú môcť využívať namiesto služobných automobilov. Moderné e-biky sú dobíjané prostredníctvom fotovoltických panelov umiestnených na ochrannom prístrešku pri mestskom úrade.



Pri príležitosti celourópskej kampane organizuje mesto aj niekoľko akcií. Napríklad v piatok 20. septembra je pripravený cyklovýlet na Drienkyňu, v nedeľu 22. septembra zase Cyklopotulky vedúce na netradičné miesta, v rámci ktorých predstavia záujemcom zachované bašty Banskej Bystrice. Počas víkendu bude tiež cyklobus pre všetkých záujemcov zadarmo.



"Do podujatia ETM sa počas soboty a nedele zapoja aj Thurzo-Fugger zážitková expozícia, Stredoslovenské múzeum, Stredoslovenská galéria a Múzeum SNP. Návštevníci, ktorí prídu do uvedených inštitúcií autobusom, vlakom, bicyklom, kolobežkou alebo peši, zaplatia za vstupné len polovicu," uviedla Marhefková.