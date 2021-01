Banská Bystrica sa skôr prikláňa ku komunitnému testovaniu

Banská Bystrica 11. januára (TASR) – Opätovnú výzvu obyvateľom mesta Banská Bystrica i celého okresu adresoval v pondelok banskobystrický primátor Ján Nosko a požiadal občanov, aby rešpektovali všetky nariadenia a dodržiavali zákaz vychádzania. Zdôraznil, že situácia súvisiaca s pandémiou nového koronavírusu je veľmi vážna.



"Všetci sa už chceme vrátiť do normálneho života bez obmedzení, preto, prosím, vydržme a buďme disciplinovaní. Len aktívnym a zodpovedným prístupom všetkých obyvateľov možno šírenie nákazy postupne obmedziť až zastaviť," vyzval Nosko.



Krajské mesto spolu s odborníkmi pozorne sleduje situáciu na dennej báze a na základe relevantných údajov nastavuje ďalšie kroky. Ak vláda rozhodne o celoplošnom testovaní obyvateľov, mesto je pripravené poskytnúť maximálnu súčinnosť. Prikláňa sa však predovšetkým ku komunitnému testovaniu, respektíve cielenému testovaniu škôl, podnikov a inštitúcií.



Ako už v sobotu (9. 1.) Krízový štáb mesta Banská Bystrica na zasadnutí zdôraznil, situácia so šírením nového koronavírusu sa v okrese Banská Bystrica, ako i v celom kraji zhoršuje zo dňa na deň. Potvrdzujú to nielen dátové analýzy rôznych iniciatív, ale najmä údaje Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, ktorý podrobne sleduje výskyt ochorenia COVID-19 v regióne.



RÚVZ z dôvodu vážnej situácie v okresoch Banská Bystrica a Brezno ešte v závere minulého týždňa prijal opatrenia, ktoré sú nad rámec celoslovensky platných nariadení. Počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 25 metrov štvorcových z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov. Pokiaľ predajná plocha nedosahuje 25 metrov štvorcových, v prevádzke v jednom okamihu sa môže nachádzať najviac jeden zákazník.



RÚVZ v súčasnosti eviduje v okrese 1700 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19 na 100.000 obyvateľov.



"Obmedzenie mobility má strategický význam pre zamedzenie šírenia nákazy a ak ho ľudia nebudú dodržiavať, tak všetky ostatné opatrenia budú mať vždy medzery. Druhým pilierom je testovanie, ktoré treba v tomto januárovom období s mínusovými teplotami urobiť racionálne a testovať len tých, ktorí prispievajú k šíreniu nákazy. K tomu dochádza cestou do práce a v práci a následne sa zanáša do rodín. Komunitné testovanie zamestnancov všetkých možných sfér by prinieslo výsledky v tom zmysle, že by sme znížili počet pozitívnych v nasledujúcich týždňoch," doplnila epidemiologička RÚVZ Mária Avdičová.



"Komunitné testovanie preferujeme, pretože je oproti celoplošnému cielené a nám ušetrí zdravotnícky personál, ktorý je vyčerpaný. Situácia v nemocnici je momentálne stabilizovaná, aj napriek nárastu pozitívne testovaných v okrese a kraji. V nemocnici máme v súčasnosti okolo 100 hospitalizovaných pacientov liečených na ochorenie COVID-19," konštatoval námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť Rooseveltovej nemocnice Milan Urbáni.



"Komunitné testovanie by sa malo týkať predovšetkým škôlok, kritickej infraštruktúry a všetkých tých, ktorí keby nenastúpili do práce, tak sa do nej nedostaneme ani my. Ide o rôzne profesie, napríklad 'odhŕňači' snehu, technické služby, elektrikári či vodári," dodal Martin Dolinaj, prednosta Okresného úradu v Banskej Bystrici, po pondelňajšom zasadnutí krízového štábu mesta.