Banská Bystrica chystá historicky najväčšiu obnovu školy

Banská Bystrica 14. marca (TASR) - Po rozsiahlej obnove materských škôl v minulých rokoch sa banskobystrická samospráva aktuálne zameriava na projekty historicky najväčšej rekonštrukcie svojich základných škôl (ZŠ) s cieľom znížiť energetickú náročnosť starých budov a dosiahnuť významné úspory. Z Programu Slovensko 2021 - 2027 sa uchádza o financie v objeme zhruba 10 miliónov eur. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



Mesto doposiaľ podalo štyri žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktoré sa týkajú obnovy ZŠ Trieda Slovenského národného povstania, ZŠ Golianova, Základná umelecká škola (ZUŠ) Jána Cikkera a ZŠ Spojová, na ktoré už má vydané stavebné povolenia. V prípade ZŠ Ďumbierska stavebné konanie stále prebieha. Znížiť energetickú náročnosť škôl chce dosiahnuť zateplením budov, striech, výmenou okien, dverí, inštaláciou novej vzduchotechniky i osvetlenia, čo zároveň zníži prevádzkové náklady. Ak by mesto bolo úspešné, prvé ZŠ by mohli prejsť obnovou už v budúcom roku.



"Na každú školu máme spracovaný energetický audit, ktorým sme sa riadili aj pri výbere energeticky najnáročnejších budov dosahujúcich najväčšie straty. Objekty nielenže zrekonštruujeme, ale na štyroch z nich plánujeme inštalovať aj fotovoltické zariadenia. Týmito opatreniami dosiahneme významné energetické úspory primárnej energie na úrovni 60 percent, znížime produkciu emisií a vďaka fotovoltike si budú môcť školy pokryť spotrebu z vlastnej elektriny vyrábanej zo slnka," vysvetlil energetik mesta z oddelenia inovatívnych riešení a adaptácie na zmenu klímy Ivan Drgoňa.



ZUŠ Jána Cikkera, národná kultúrna pamiatka, prešla čiastočnou rekonštrukciou už v predchádzajúcich rokoch. Aktuálny projekt obnovy viac ako 90-ročnej budovy pozostáva z opravy fasády zo strany Kapitulskej ulice a Ulice F. Švantnera, výmeny okien na čelnej strane, zateplenia stropov najvyššieho podlažia, modernizácie zdrojov tepla vrátane inštalácie systémov riadenia a merania či inštalácie tepelného čerpadla a modernizácie umelého osvetlenia. Súčasťou projektu sú aj zelené opatrenia.



"Projektovo sme pripravení. V novom programovom období sa preto budeme postupne uchádzať o mimorozpočtové zdroje na rekonštrukciu ZŠ so zameraním na energetické opatrenia. Ide o 60 až 90-ročné objekty, ktoré nie sú úsporné, čo sa následne odzrkadľuje aj na zvýšených prevádzkových nákladoch. Verím, že budeme úspešní," zdôraznil primátor Ján Nosko.