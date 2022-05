Banská Bystrica schválila 300.000 eur na lanovú dráhu a ekokemp

Banská Bystrica 5. mája (TASR) – Po 150.000 eur prispeje Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) na dva projekty - vybudovanie zip-line na Skalke v Kremnici a výstavbu vodáckeho ekokempu v Šášovskom Podhradí v okrese Žiar nad Hronom. Rozhodli o tom vo štvrtok krajskí poslanci na zasadnutí zastupiteľstva v Banskej Bystrici. Projekty majú prispieť k rozvoju cestovného ruchu v regióne.



„Sú to vynikajúce správy pre cestovný ruch, a tým aj pre miestnych podnikateľov, vytváranie nových pracovných miest, pre lokálnu ekonomiku a obyvateľov. Podpora cestovného ruchu v našom kraji je systémová a po dvoch rokoch opatrení, ktoré boli pre podnikateľov v tomto segmente nesmierne ťažké, prichádzame s ďalším rozvojovým impulzom,“ konštatoval podpredseda BBSK Ondrej Lunter.



Lanová dráha (zip-line) by mala byť dlhá viac ako kilometer a viesť z Kremnickej skaly cez údolie až po ferratu na Skalke. Počas vlaňajšej zimnej sezóny ju navštívilo viac ako 150.000 návštevníkov, počas letnej návštevnosť prekročila 50.000 ľudí.



„Projekt zip-line je finančne, administratívne, technicky i realizačne náročný. Verím, že vďaka poskytnutej finančnej podpore sa nám podarí k realizácii pristúpiť čo najskôr,“ konštatoval na brífingu primátor Kremnice Alexander Ferenčík.



"Adrenalínová atrakcia má potenciál počet návštevníkov v letnej sezóne ešte zvýšiť, navyše, zapadne do konceptu projektov, ktoré už župa na Skalke podporila. V roku 2019 sme prispeli sumou 10.000 eur na vybudovanie najdlhšieho visutého mosta v strednej Európe, ktorý je súčasťou ferratového areálu. Počet návštevníkov sa po tejto investícii zdvojnásobil. Rovnakou sumou sme v roku 2020 podporili vybudovanie climbing park areálu s obtiažnosťou a atrakciami vhodnými pre všetky vekové kategórie,“ pripomenul Lunter.



Vodácky ekokemp v Šášovskom Podhradí s kotviskom na brehu Hrona otvorí hrady Pohronskej hradnej cesty ďalším návštevníkom. Ambíciou mesta Žiar nad Hronom je s podporou kraja vybudovanie ekologicky zameraného kempingu s lodenicou, miestom pre stany a karavany či hygienickou infraštruktúrou pod zrúcaninou hradu Šášov.



V súčasnosti pokračujú prípravné práce na realizáciu zámerov, želaním je, aby si ju návštevníci užili v budúcoročnej turistickej sezóne.