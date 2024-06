Banská Bystrica schválila zmeny v parkovaní, zvýhodnení budú miestni

Banská Bystrica 25. júna (TASR) - Na banskobystrickom sídlisku Podlavice, Uhlisku, Severnej a Bakossovej ulici začne od 1. septembra platiť nový režim parkovania. Zvýhodnení budú Banskobystričania s trvalým pobytom v zóne alebo meste, na základe vydanej rezidentskej parkovacej karty ku konkrétnemu EČV. Odsúhlasili to v utorok poslanci na poslednom predprázdninovom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ), ktorí rokovali o všeobecne záväznom nariadení (VZN) o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta.



Samospráva sa v týchto lokalitách prioritne zameria na nočnú reguláciu parkovania. Na každú domácnosť alebo prevádzku vydá maximálne dve rezidentské karty. O jej vydanie možno požiadať od polovice júla, keď VZN nadobudne účinnosť.



"Naše sídliská nikdy neboli stavané na taký počet automobilov ako dnes. V súčasnosti si môže hocikto pred svojím domom zaparkovať aj päť áut, pričom blokuje miesta susedom. Mesto nemalo nástroje to regulovať. Pracovná skupina zložená z odborníkov úradu preto niekoľko mesiacov pracovala na príprave návrhu regulácie parkovania, ktorá je jediným nástrojom, ako urobiť s autami na sídliskách poriadok. V nasledujúcom roku nás čakajú ďalšie sídliská," vysvetlil primátor Ján Nosko.



Každý, kto získa rezidentskú kartu, má oprávnenie zaparkovať kdekoľvek vo vytvorenej rezidentskej zóne. K výhodám regulovaného parkovania patrí aj nastavenie jasných pravidiel, zvýhodnenie obyvateľov s trvalým pobytom v meste, využívanie existujúcich garáží, ktoré dnes slúžia ako sklady, zmena dopravných návykov, vyznačenie a budovanie legálnych parkovacích miest či odstránenie vrakov z verejných priestranstiev.



Najlacnejšiu rezidentskú kartu budú môcť získať obyvatelia s trvalým pobytom v danej zóne. Za prvé vozidlo pôjde o poplatok 20 eur za rok, za druhé 100 eur. Obyvatelia bez trvalého pobytu v danej zóne, ktorí však majú trvalé bydlisko v Banskej Bystrici, a zároveň majú vzťah k nehnuteľnosti v regulovanej zóne, budú mať nárok získať rezidentskú kartu za 100 eur na rok. Ľudia bez trvalého pobytu v meste, ktorí majú nejaký vzťah k nehnuteľnosti v regulovanej zóne, si budú môcť zakúpiť iba tú najdrahšiu v sume 300 eur za vozidlo na rok.



Poplatky vybrané v danej zóne sa do nej vrátia späť v podobe budovania parkovacích miest, rekonštrukcie ciest a chodníkov. Kontrolu dodržiavania pravidiel budú vykonávať mestskí policajti.



"V týchto dňoch sme už začali so stavebnými prácami súvisiacimi so zriadením rezidentských zón. V Podlaviciach osádzame zatrávňovacie panely, ktoré nahradia nespevnené plochy využívané na parkovanie. Vďaka tomu vzniknú oficiálne parkovacie miesta. Na Uhlisku dôjde k výrazným zmenám organizácie dopravy a viaceré ulice budú zjednosmernené. Zároveň sa zrealizuje komplexná obnova vozovky ulice Na Uhlisku, stavebné úpravy na Viestovej ulici a lokálne opravy. Cez letné prázdniny zároveň pristúpime k realizácii vodorovného a zvislého dopravného značenia," doplnil prvý viceprimátor Jakub Gajdošík.



V Banskej Bystrici už niekoľko rokov existujú rezidentské zóny s 24-hodinovou reguláciou parkovania, napríklad na Fortničke, Kollárovej a Bakossovej ulici a podobne. Doposiaľ ich mala v správe spoločnosť, ktorá v meste prevádzkuje systém plateného parkovania. Podľa schváleného VZN od septembra prejdú do správy mesta.