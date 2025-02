Banská Bystrica si pripomína 770.výročie udelenia mestských privilégií

Banská Bystrica 14. februára (TASR) - Banská Bystrica oslávi v tomto roku 770. výročie od chvíle, keď kráľ Belo IV. udelil osade Bystrica mestské výsady a povýšil ju na slobodné kráľovské mesto. V znamení tohto jubilea sa počas roka bude niesť viacero podujatí.



Ako v piatok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková, jedným z prvých budú Potulky mestom, ktoré sa uskutočnia 21. februára pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov cestovného ruchu. Ich témou sú richtári, ktorí pôsobili v Banskej Bystrici.



"Stretneme sa pred radnicou na Námestí SNP o 16.00 h a naša prvá zastávka bude v Matejovom dome, kde si pozrieme obrazy richtárov a ďalšie historicky cenné predmety. Následne sa presunieme do priestorov samotnej radnice, kde sa podrobne oboznámime s významnými richtármi Banskej Bystrice a samotným povolaním richtára. Na prízemí budú vystavené fotografie z rekonštrukcie radnice, verejnosť uvidí zakladaciu listinu mesta a mnoho ďalších zaujímavých predmetov," priblížila vedúca Turistického a informačného centra Barbora Osvaldová. Na potulky so záujemcami pôjde sprievodkyňa Ida Galusová.



Výročie udelenia mestských privilégií sa symbolicky prepojí aj so slávnostným otvorením 367. Radvanského jarmoku, ktorý sa uskutoční od 11. do 14. septembra.