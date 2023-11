Služby banskobystrickej nocľahárne Večierka využívajú už 30 rokov

Banská Bystrica 20. novembra (TASR) - Jedným z prvých miest na Slovensku, ktoré zriadilo nocľaháreň pre ľudí bez domova a začalo sa venovať krízovej intervencii v sociálnych službách na profesionálnej úrovni, bola Banská Bystrica. Nocľaháreň Večierka funguje už 30 rokov a za ten čas poskytla takmer 200.000 nocľahov ľuďom žijúcim na ulici, ktorí chcú prijať pomoc. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



"Pri hodnotení 30 rokov fungovania Večierky mi nedá nespomenúť paralelu s dospelým 30-ročným človekom. Je to človek, ktorý dosiahol určitú veľkosť a silu potrebnú na vykonávanie určitých činností, aby sa mohol prispôsobiť životu," priblížila riaditeľka územného spolku Slovenského Červeného kríža (SČK) v Banskej Bystrici Zuzana Stanová. Ako zdôraznila, tento druh sociálneho zariadenia je potrebný ako prvý záchyt klientov, ktorí sa ocitli pre nich v neriešiteľnej situácii.



Služby nocľahárne spolu s ohrevňou, ktoré sú v gescii SČK a mesta, môžu bezdomovci využívať aj počas tohtoročnej zimy, ak vedia dodržiavať pravidlá. Potom je už na ich rozhodnutí, či prijmú nadväzujúcu pomoc SČK a bude sa dať s nimi vykonávať sociálna práca v útulkoch. Pracovníci terénnej sociálnej služby pomáhajú aj ľuďom, ktorí odmietajú dodržiavať poriadok, podmienky a pracovať na sebe.



"Sme pripravení aj na tohtoročnú zimu. V prípade, že si nejaká osoba bez domova bude počas mrazivých dní a nocí vyžadovať prevoz do ohrevne, spolupracujeme so zdravotnou dopravnou službou," pripomenul vedúci oddelenia sociálnej a krízovej intervencie magistrátu Karol Langstein.



Ako dodal primátor Ján Nosko, stále sa nevzdávajú myšlienky realizácie nízkoprahovej nocľahárne. "Súvisia s tým viaceré úskalia, ktoré zatiaľ znemožňujú realizáciu tohto zámeru. Problémom je predovšetkým výber vhodnej lokality. Veľakrát totiž narážame na podnety od obyvateľov, ktorí nesúhlasia s takýmto projektom v blízkosti ich obydlí," vysvetlil Nosko.