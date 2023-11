Banská Bystrica spúšťa monitorovanie vjazdov automobilov do pešej zóny

Banská Bystrica 29. novembra (TASR) - Samospráva spúšťa monitorovanie vjazdov automobilov do banskobystrickej pešej zóny. Potrebuje mať komplexný prehľad o tom, aká je situácia so vstupmi áut, cyklistov, kolobežiek do historického centra a plánuje podniknúť opatrenia na zvýšenie bezpečnosti i zlepšenie pohybu peších v tejto lokalite. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



Na magistráte sa v tejto súvislosti začala v stredu séria rokovaní vedenia mesta spolu so zástupcami odborných útvarov, mestskej i štátnej polície. Mesto aktuálne eviduje 670 vydaných oprávnení na vjazd vozidla do pešej zóny, ktorými disponujú osoby spĺňajúce podmienky všeobecne záväzného nariadenia (VZN). Sú dva druhy oprávnení, takzvané parkovacie a zastavovacie. Okrem mesta ich vydáva aj polícia.



"Pešia zóna je sídlo reštaurácií, prevádzok, obchodov, spoločností, ale aj miesto, kde bývajú rezidenti, a na ktorom sa stretávajú rodiny s blízkymi. Chceme, aby bola bezpečnou a chránenou, preto sme rozbehli sériu rokovaní so všetkými zainteresovanými. Hoci oprávnenia na vstup do pešej zóny automobilom nevydáva len mesto, našou ambíciou je urobiť revíziu všetkých povolení na vjazd a priniesť technické riešenie s cieľom monitorovať dodržiavanie pravidiel," vysvetlil primátor Ján Nosko.



Podľa neho umiestnenie špeciálneho kamerového systému do Lazovnej, Národnej a Dolnej ulice im poskytne obraz o tom, ktoré vozidlá a ako sa pohybujú po pešej zóne. Inštalované kamery budú snímať nielen celkovú lokalitu, ale aj všetky ŠPZ-ky. "Získame dáta, spárujeme evidenčné čísla vozidiel a vykonáme celkovú analýzu, na základe ktorej budeme môcť prijať ďalšie účinné opatrenia," konštatoval Nosko s tým, že na diskusiu je aj téma kolobežkárov či cyklistov.



Mestská polícia (MsP) od začiatku roka zistila porušenie v piatich prípadoch, keď motoristom vstupujúcim do pešej zóny skončila platnosť oprávnenia. "Priemerne každý deň vstúpi do pešej zóny jedno auto bez povolenia. Chceme pristúpiť k vydávaniu oprávnení viazaných na ŠPZ-ky, tým pádom zmeniť VZN a vykonávať kontroly formou objektívnej zodpovednosti," doplnil náčelník MsP Viliam Pischko.



Mesto sa v najbližšom období chystá zanalyzovať platné VZN a zistiť, či vôbec existuje možnosť zredukovať niektoré oprávnenia na vstup do pešej zóny tak, aby nepoškodilo obyvateľov a podnikateľov v tejto lokalite.