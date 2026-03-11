< sekcia Regióny
Banská Bystrica spúšťa tvorbu koncepcie rozvoja práce s mládežou
Koncepcia by podľa mesta mala zvýšiť angažovanosť a aktívne zapojenie ďalších mladých ľudí do života v Banskej Bystrici.
Autor TASR
Banská Bystrica 11. marca (TASR) - Mesto Banská Bystrica spúšťa prípravu koncepcie rozvoja práce s mládežou. Vzniknúť má v úzkej spolupráci so samotnými mladými ľuďmi. Do jej tvorby sa zapoja aj členovia Mestského mládežníckeho parlamentu Banská Bystrica. TASR o tom v stredu informovala Barbara Károlyová z kancelárie primátora.
Dodala, že parlament bude spolu s mestom a odborníkmi hľadať odpovede na otázky, čo mladým v meste chýba, čo ich motivuje zapájať sa do verejného života a aké podmienky potrebujú pre svoj rozvoj. Cieľom je pripraviť moderný dokument, ktorý bude vychádzať priamo z potrieb mladej generácie a pomôže posilniť hlas mládeže pri formovaní budúcnosti mesta.
Károlyová poznamenala, že pod pojmom mladí ľudia v tomto procese nie sú len členovia mestského mládežníckeho parlamentu, ale aj širšia komunita mladej generácie. Na procese tvorby budú spolupracovať s referátom participácie a inovácií v oblasti otvoreného spravovania mesta Banská Bystrica i Katedrou sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici. Spolupráca bude aj iniciatívou UMB Engage, ktorá prepája akademické prostredie s externými komunitami a podporuje aktívne občianstvo.
Koncepcia by podľa mesta mala zvýšiť angažovanosť a aktívne zapojenie ďalších mladých ľudí do života v Banskej Bystrici. „Mladí chcú vytvoriť dostatočný priestor na vyjadrenie ich názorov a potrieb a posilniť ich hlas v rozhodovacích procesoch mesta,“ zhrnula samospráva. Proces tvorby koncepcie postavia na hľadaní odpovedí na viaceré otázky. Pýtať sa budú napríklad na to, čo dnes bráni mladým ľuďom byť aktívnejšími a viac sa angažovať v meste. „Odpovede na tieto a ďalšie otázky budú mladí ľudia získavať prostredníctvom diskusií, stretnutí a iných moderných foriem participácie,“ podotkla Károlyová.
Mapovanie potrieb sa bude týkať ľudí vo veku od 12 do 30 rokov. Do procesu sa budú môcť zapojiť všetci mladí ľudia z Banskej Bystrice. Mesto zároveň uviedlo, že 16. marca sa v Centre mladých na Tajovského ulici uskutoční stretnutie mládežníckeho delegáta Organizácie Spojených národov Filipa Lepieša s členmi banskobystrického mládežníckeho parlamentu.
