Banská Bystrica štartuje na Starej Tržnici obľúbené Farmárske trhy
Okrem Farmárskych trhov pripravuje BBSK tento rok aj v poradí piaty ročník Župných trhov.
Autor TASR
Banská Bystrica 21. marca (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) štartuje v sobotu na Starej Tržnici v Banskej Bystrici tretí ročník Farmárskych trhov. Trhy, ktoré sa orientujú na produkty prvovýroby rastlinného a živočíšneho pôvodu, sa rozhodli organizátori pre rastúci záujem návštevníkov organizovať pravidelne raz za mesiac. TASR o tom informovala výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus Zuzana Jóbová.
„Rastúci záujem návštevníkov aj predajcov nás veľmi teší, preto sme sa rozhodli urobiť z farmárskych trhov pravidelné mesačné podujatie, ktoré bude stabilnou formou podpory lokálnych producentov,“ skonštatovala Mária Ursínyová, koordinátorka projektu Regionálne pulty. Doplnila, že tento rok sa budú konať od marca až do októbra. Novinkou Farmárskych trhov sú kreatívne workshopy. Počas marcových Farmárskych trhov si návštevníci s Adrianou Erčeyovou z kvetinovej farmy Prírodne pripravia vlastné sadeničky.
Okrem Farmárskych trhov pripravuje BBSK tento rok aj v poradí piaty ročník Župných trhov. Od začiatku ich konania sa na nich podľa Jóbovej zúčastnilo už 154 remeselníkov a farmárov z Banskobystrického kraja. V piatom ročníku je zatiaľ prihlásených 72 predajcov, čo je dvojnásobný počet oproti nultému ročníku. Podľa Jóbovej sa aj tento rok môžu návštevníci tešiť na sprievodný program - vystúpenie lokálneho folklórneho súboru a tvorivé dielne pod taktovkou remeselníkov z Banskobystrického kraja.
Ursínyová priblížila, že prvé v sérii sa uskutočnia v dňoch od 27. do 29. marca Veľkonočné Župné trhy v Banskej Bystrici. Pre deti prichystali organizátori novinky, divadelné predstavenie banskobystrického Divadla z Klobúka či foto point, pri ktorom sa môžu odfotiť. Novinkou tohtoročných Župných trhov je aj tombola, do ktorej sa môžu zapojiť návštevníci počas celej doby trvania Župných trhov, teda od 27. marca až do 10. októbra. Župné trhy sa po Banskej Bystrici uskutočnia aj v Revúcej, Zvolene, Lučenci, Brezne, Detve a Žiari nad Hronom.
„Rastúci záujem návštevníkov aj predajcov nás veľmi teší, preto sme sa rozhodli urobiť z farmárskych trhov pravidelné mesačné podujatie, ktoré bude stabilnou formou podpory lokálnych producentov,“ skonštatovala Mária Ursínyová, koordinátorka projektu Regionálne pulty. Doplnila, že tento rok sa budú konať od marca až do októbra. Novinkou Farmárskych trhov sú kreatívne workshopy. Počas marcových Farmárskych trhov si návštevníci s Adrianou Erčeyovou z kvetinovej farmy Prírodne pripravia vlastné sadeničky.
Okrem Farmárskych trhov pripravuje BBSK tento rok aj v poradí piaty ročník Župných trhov. Od začiatku ich konania sa na nich podľa Jóbovej zúčastnilo už 154 remeselníkov a farmárov z Banskobystrického kraja. V piatom ročníku je zatiaľ prihlásených 72 predajcov, čo je dvojnásobný počet oproti nultému ročníku. Podľa Jóbovej sa aj tento rok môžu návštevníci tešiť na sprievodný program - vystúpenie lokálneho folklórneho súboru a tvorivé dielne pod taktovkou remeselníkov z Banskobystrického kraja.
Ursínyová priblížila, že prvé v sérii sa uskutočnia v dňoch od 27. do 29. marca Veľkonočné Župné trhy v Banskej Bystrici. Pre deti prichystali organizátori novinky, divadelné predstavenie banskobystrického Divadla z Klobúka či foto point, pri ktorom sa môžu odfotiť. Novinkou tohtoročných Župných trhov je aj tombola, do ktorej sa môžu zapojiť návštevníci počas celej doby trvania Župných trhov, teda od 27. marca až do 10. októbra. Župné trhy sa po Banskej Bystrici uskutočnia aj v Revúcej, Zvolene, Lučenci, Brezne, Detve a Žiari nad Hronom.