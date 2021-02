Banská Bystrica trvá na vytvorení vlastného udržateľného rozvoja

Banská Bystrica 1. februára (TASR) – Mesto Banská Bystrica trvá na vytvorení samostatného územia udržateľného mestského rozvoja (UMR). Samospráva nevidí žiadne výhody vo vytvorení spoločného UMR s mestom Zvolen, na ktorom trvá Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Na pondelkovom brífingu stanovisko deklaroval primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.



„V metodike ministerstva sa hovorí, že každé mesto, ktoré má viac ako 40-tísíc obyvateľov je jadrovým mestom a môže sa uchádzať o európske štrukturálne fondy. Trvám na tom, aby sme ako mesto, ktoré spĺňa všetky kritériá, mohli postupovať samostatne,“ uviedol Nosko.



Primátor tvrdí, že spoločné UMR so Zvolenom môže komplikovať situáciu mestským zastupiteľstvám pri schvaľovaní jednotlivých zámerov a samosprávy zaťaží množstvom administratívnych úkonov. Banská Bystrica by navyše ako jediné krajské mesto nedisponovala vlastným UMR, Zvolen by, naopak, vlastné UMR nemal ako jediné mesto s viac ako 40.000 obyvateľmi.



Nosko označil tlak ministerstva investícií na vytvorenie spoločného UMR s mestom Zvolen za neprimeraný. „Je nám vnucované niečo, čo nie je prijaté na základe dobrovoľnosti. Dokonca nám je vyhrážané sa tým, že naše mestá môžu o eurofondy prísť,“ povedal Nosko s tým, že takýto scenár považuje za neprijateľný.



„Máme plné právo postupovať samostatne. Nevyhýbame sa ani spolupráci, ale len preto, aby mesto Zvolen neostalo mimo zdrojov z eurofondov. Najviac nám obom záleží na tom, aby sme získali čo najviac finančných prostriedkov z európskych fondov do svojich miest a do rozvoja regiónu,“ vyhlásila primátorka Zvolena Lenka Balkovičová s tým, že rešpektuje vôľu a legitímne rozhodnutie Banskej Bystrice postupovať samostatne.



Prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček skritizoval vyhlásenie rezortu investícií, že by mestá Banská Bystrica a Zvolen v prípade nesúhlasu so spoločným UMR prišli o možnosť čerpania európskych prostriedkov. Toto vyhlásenie zo strany ministerstva investícií označil za aroganciu moci. „Keď sa raz Zvolen a Banská Bystrica podľa metodiky Európskej komisie rozhodnú, že chcú mať samostatný UMR, tak štát má takéto veci akceptovať, lebo tieto dve mestá spĺňajú všetky podmienky,“ apeloval Rybníček.



„Ministerstvu investícií sme adresovali list, v ktorom žiadame zodpovedanie zásadných otázok, ktoré sú potrebné pre naše správne rozhodnutie. Doteraz odpovede na tieto otázky nemáme,“ povedal Nosko s tým, že ministerstvo požiadal o predĺženie termínu odovzdania vstupných správ do 15. februára.