Banská Bystrica ukáže verejnosti výsledky procesu Medeného hámra

Banská Bystrica 4. decembra (TASR) – Výsledky participatívneho procesu Medeného hámra v Banskej Bystrici budú predstavené verejnosti. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora mesta Banská Bystrica Dominika Adamovičová.



V meste pod Urpínom sa už dávnejšie rozbehla iniciatíva za záchranu Medeného hámra – budov so štatútom národnej kultúrnej pamiatky. Nové využitie areálu, ktorý bol sídlom významného metalurgického podniku na spracovanie medi, sa mesto Banská Bystrica rozhodlo nájsť spolu s verejnosťou. Participatívny proces spustili v spolupráci s Občianskym združením ZA! Medený hámor, v júli tohto roka. "Výstupy participatívneho výskumu potrieb verejnosti, zameraného na hľadanie budúcnosti Medeného hámra, predstavia v stredu 8. decembra o 17.00 h cez online prenos na sociálnych sieťach," spomenula hovorkyňa. Verejnosť sa bude môcť k výstupom dotazníka vyjadriť cez sociálne siete alebo aplikáciu Slido.



"V budúcnosti by mal Medený hámor tvoriť jeden z dôležitých kultúrnych a spoločenských priestorov mesta. Predurčuje ho k tomu historická hodnota, ako aj poloha v blízkosti amfiteátra, areálu Slovenka s jednoduchým prístupom do centra Banskej Bystrice," podotkol predseda pracovnej skupiny Za záchranu Medeného hámra Stanislav Mičev.



Prvý krok participácie bol dotazníkový prieskum, na ktorom sa zúčastnilo 1189 respondentov. Ďalšou fázou procesu boli individuálne rozhovory so zástupcami rôznych skupín a spoločný workshop pre predstaviteľov rôznych inštitúcií a odbornú verejnosť. V posledných týždňoch spracovali výskumníci výsledky výskumu. "Odpovede na otázku, čo s Medeným hámrom, by sa mali objaviť v budúcom zadaní architektonickej súťaže na revitalizáciu areálu. Tá by poslúžila ako podklad pre územný plán zóny, ktorý stanoví, čo je v tomto chránenom areáli národných kultúrnych pamiatok možné stavať," zdôraznil štatutár OZ ZA! Medený hámor Juraj Havlík.



Záujemcovia môžu prezentáciu a diskusiu sledovať na adrese https://www.facebook.com/events/874415389910722