V Banskobystrickom kraji bude opäť Gruntovačka, upratovať môže každý

Banská Bystrica 16. septembra (TASR) – V Banskobystrickom kraji bude už po piaty raz akcia s názvom Gruntovačka. V dňoch 18. a 19. septembra sa uskutoční tak, ako tento projekt od začiatku nastavili. Ľudia sa stretnú, strávia spoločné chvíle a upracú vybrané lokality po turistickej sezóne. TASR o tom informovala Zuzana Jóbová z Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus.



Zapojiť sa môže každý, stačí si vybrať región, mesto alebo miesto. V rámci regiónu stredné Slovensko môžu záujemcovia gruntovať v meste Banská Bystrica v lesoparku Laskomer a v Španej Doline sa účastníci zamerajú na Banský náučný chodník.



„Pre veľký záujem škôl pribudla ešte ďalšia lokalita na upratovanie, Sásovská dolina. Región Horehronie sa rozhodol pratať lokality v meste Brezno a v obci Telgárt, kde sa zamerajú na prameň Hrona,“ spomenula.



V Banskej Štiavnici budú ľudia čistiť náučný chodník Glanzenberg a bude to spojená akcia škôl aj dobrovoľníkov. Región Novohrad si vybral do Gruntovačky mesto Veľký Krtíš so sídliskom Viničky a čistiť budú stredoškoláci z Veľkého Krtíša.



„Sklené Teplice z regiónu Gron sa zapoja vďaka základnej škole, kde sa zúčastnia nielen žiaci, účasť sľúbili aj niektorí rodičia. Obec Rudno nad Hronom poňalo Gruntovačku v duchu spájania komunity a pre účastníkov uvaria guláš,“ pokračuje Jóbová s tým, že región Gemer podporia v gruntovaní obec Rákoš a mesto Tornaľa. Tam si ľudia vybrali prírodné vodné žriedlo Gemerky.



Projekt krajskej Gruntovačky, ktorý vznikol na jeseň v roku 2018, stojí na viacerých nosných pilieroch. V prvom rade sa organizácie cestovného ruchu v kraji rozhodli upratať vybrané turistické lokality po letnej sezóne. Druhou nosnou myšlienkou je, že udržateľný turizmus ide ruka v ruke so zodpovedným prístupom k životnému prostrediu.



Bilancia vlaňajšej jesennej akcie je viac ako 20 000 litrov vyzbieraného odpadu, takmer 42 kilometrov vyčistených turistických chodníkov a desať turistických a rekreačných lokalít v celom Banskobystrickom kraji. Zúčastnilo sa na nej 400 dobrovoľníkov z radov základných alebo stredných škôl, rôznych združení alebo individuálnych dobrovoľníkov.