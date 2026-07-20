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V banskobystrickej MHD platí nová tarifa
Nová tarifa zároveň zavádza bezplatnú prepravu detského kočíka s dieťaťom do dovŕšenia šiestich rokov alebo dieťaťa v nosiči vrátane sprevádzajúcej osoby.
Autor TASR
Banská Bystrica 20. júla (TASR) - V banskobystrickej mestskej hromadnej doprave (MHD) platí od začiatku júla nová tarifa a prepravný poriadok. Hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková informovala, že pre väčšinu cestujúcich sa výška základného cestovného nemení. Zmeny sa týkajú predovšetkým podmienok poskytovania zliav a bezplatnej prepravy, ktoré sú po novom nastavené v súlade s platnými právnymi predpismi.
Medzi hlavné novinky patrí predĺženie nároku na zľavnené cestovné pre deti a žiakov až do dovŕšenia 18 rokov. Nárok na zľavnené seniorské cestovné sa upravuje z veku 62 na 63 rokov. Seniori vo veku od 70 rokov môžu cestovať bezplatne, ak majú vybavenú dopravnú kartu. Ak dopravnú kartu nemajú, cestujú za zľavnené seniorské cestovné podľa platnej tarify. Všetky doposiaľ vydané dopravné karty zostávajú naďalej v platnosti.
„Dlhodobo sme vnímali podnety od seniorov aj ďalších cestujúcich a pri príprave novej tarify sme hľadali riešenia, ktoré budú spravodlivé, v súlade s aktuálnou legislatívou a zároveň zohľadnia potreby rodín s deťmi, žiakov aj seniorov,“ poznamenal primátor mesta Ján Nosko, podľa ktorého majú zmeny prispieť k väčšiemu komfortu cestovania MHD.
Nová tarifa zároveň zavádza bezplatnú prepravu detského kočíka s dieťaťom do dovŕšenia šiestich rokov alebo dieťaťa v nosiči vrátane sprevádzajúcej osoby. Doposiaľ bola táto možnosť uplatňovaná na základe zaužívanej praxe, po novom je jednoznačne zakotvená v tarife.
Medzi hlavné novinky patrí predĺženie nároku na zľavnené cestovné pre deti a žiakov až do dovŕšenia 18 rokov. Nárok na zľavnené seniorské cestovné sa upravuje z veku 62 na 63 rokov. Seniori vo veku od 70 rokov môžu cestovať bezplatne, ak majú vybavenú dopravnú kartu. Ak dopravnú kartu nemajú, cestujú za zľavnené seniorské cestovné podľa platnej tarify. Všetky doposiaľ vydané dopravné karty zostávajú naďalej v platnosti.
„Dlhodobo sme vnímali podnety od seniorov aj ďalších cestujúcich a pri príprave novej tarify sme hľadali riešenia, ktoré budú spravodlivé, v súlade s aktuálnou legislatívou a zároveň zohľadnia potreby rodín s deťmi, žiakov aj seniorov,“ poznamenal primátor mesta Ján Nosko, podľa ktorého majú zmeny prispieť k väčšiemu komfortu cestovania MHD.
Nová tarifa zároveň zavádza bezplatnú prepravu detského kočíka s dieťaťom do dovŕšenia šiestich rokov alebo dieťaťa v nosiči vrátane sprevádzajúcej osoby. Doposiaľ bola táto možnosť uplatňovaná na základe zaužívanej praxe, po novom je jednoznačne zakotvená v tarife.