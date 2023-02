Banská Bystrica vyhlásila ideovú súťaž na obnovu Petermanovej veže

Banská Bystrica 2. februára (TASR) - Mesto Banská Bystrica vyhlásilo ideovú súťaž na obnovu Petermanovej veže. TASR o tom informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Dominika Adamovičová.



Pripomenula, že veža ako súčasť mestského hradu Barbakán na Námestí Štefana Moysesa je v súčasnosti okrem zvonenia nevyužitá. "Strategická poloha pamiatky v centre mesta ponúka široký potenciál využitia na kultúrne účely, ako aj na rozvoj cestovného ruchu v meste i v celom regióne," spresnila s tým, že samospráva preto hľadá možnosti, ako sprístupniť vežu v treťom nadzemnom podlaží. "Konkrétne návrhy by mala priniesť verejná súťaž, ktorá potrvá do 14. apríla 2023," podotkla.



Zapojiť sa do nej môže osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore v oblasti sochárstva, umenia, dizajnu, architektúry či krajinnej architektúry. V prípade, ak je účastníkom právnická osoba, túto požiadavku musí spĺňať jej štatutárny orgán.



Podľa hovorkyne návrhy bude prostredníctvom hlasovania a diskusie hodnotiť porota, ktorú tvoria architekti zo Slovenskej a Českej komory architektov. Súčasťou sú aj zástupcovia Krajského pamiatkového úradu v Žiline a Banskej Bystrici. Pozvaní sú aj experti, ktorí zastupujú cestovný ruch, archeológovia či historici. "Naším cieľom je vytvoriť prevádzku a expozíciu hradného areálu spojenú s vyhliadkou z Petermanovej veže. Hlavnou požiadavkou na vnútorné priestory je navrhnutie súdobého interiéru v súlade so zachovaním pôvodných historických priestorov," priblížil vedúci oddelenia cestovného ruchu Mestského úradu v Banskej Bystrici Tomáš Pastorok. Dodal, že pri návrhu je nutné rešpektovať všetky pamiatkové hodnoty národnej kultúrnej pamiatky.



Adamovičová zhrnula, že výsledky súťaže budú slúžiť ako jeden z podkladov pre budúcu diskusiu, úvahy o využití územia a následné obstaranie projektovej dokumentácie. Súťažné zadanie, podmienky a všetky informácie sú zverejnené na webovej stránke mesta.