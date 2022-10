Banská Bystrica vyhlásila súťaž na revitalizáciu mestského parku

Banská Bystrica 28. októbra (TASR) – Banskobystrická samospráva vyhlásila krajinársko-architektonickú súťaž s cieľom pripraviť návrh revitalizácie mestského parku na Tajovského ulici, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Zámerom mesta je zachovať pôvodnú kompozíciu a priestorové usporiadanie vegetačných i architektonických prvkov parku, ktorý patrí k obľúbeným oddychovým miestam ľudí a plní environmentálne poslanie. TASR o tom informovala Dominika Adamovičová, hovorkyňa magistrátu.



Vyhláseniu súťaže predchádzala niekoľkomesačná intenzívna spolupráca a dialóg s odborníkmi a samotnými obyvateľmi. Rozsiahly participatívny proces mesto odštartovalo začiatkom tohto roka. Súťažné podmienky, ktoré vypracoval odbor architekta mesta, overila Slovenská komora architektov. Výsledný projekt, ktorý vzíde z víťazného návrhu, musí rešpektovať limity vyplývajúce zo zákona o ochrane pamiatkového fondu. Návrhy je možné odovzdávať do konca januára budúceho roka.



"Medzi členmi riešiteľského tímu musí byť minimálne jeden autorizovaný krajinný architekt spolu s autorizovaným architektom, alebo minimálne jeden autorizovaný krajinný architekt spolu s autorizovaným stavebným inžinierom. Medzinárodná porota, ktorá bude hodnotiť súťažné návrhy, má sedem riadnych členov, dvoch náhradníkov a dvoch expertov. Majú v nej zastúpenie autorizovaní architekti a krajinní architekti z Čiech a Slovenska, ako aj špecialisti na zeleň a ochranu pamiatok," zdôraznil architekt mesta Martin Pavelek.



Magistrát verí, že súťaž prinesie kvalitný návrh riešenia obľúbeného verejného priestoru, ktorý bude pripravený reagovať na výzvy budúcnosti, no zároveň dokáže reflektovať dôležitý odkaz minulosti. Zároveň bude prihliadať na zmenu klímy a ponúkať riešenia, ktoré zmiernia jej dosahy.



Súťaž odoslali na zverejnenie do Úradného vestníka EÚ 26. októbra. Dokumenty k parku budú dostupné od 31. októbra.