Banská Bystrica vypravila autobus pomoci do mesta Sumy na Ukrajine

Banská Bystrica 7. mája (TASR) - Banskobystričania naplnili autobus pomoci humanitárnym materiálom, aby tak pomohli svojmu partnerskému mestu Sumy na Ukrajine. To naposledy na Kvetnú nedeľu čelilo ruskému raketovému útoku, pri ktorom podľa tamojších úradov zahynulo najmenej 34 ľudí a ďalších 117 osôb utrpelo zranenia. Autobus, ktorý im zostane, povezie humanitárnu a technickú pomoc v hodnote okolo 22.000 eur.



Ako v stredu informoval banskobystrický primátor Ján Nosko, od začiatku už tri roky trvajúceho vojnového konfliktu mesto vytvára podmienky pre odídencov z Ukrajiny. Organizovalo zbierky a pomáhalo pri začleňovaní detí do materských a základných škôl v meste pod Urpínom, kde našli nový domov.



„S veľkým poľutovaním vnímame pokračovanie vojnového konfliktu a s predstaviteľmi mesta Sumy komunikujeme od začiatku vojny. Požiadali nás o humanitárnu pomoc so špecifikáciou položiek, ktoré by nevyhnutne potrebovali. Materiál zakúpený z finančnej zbierky sme doplnili materiálom získaným od našich základných škôl a ďalších inštitúcií,“ konštatoval Nosko. V stredu prebieha colné konanie a vo štvrtok (8. 5.) by mala byť zabezpečená preprava autobusu do ukrajinského mesta Mukačevo, kde si ho preberie sumská strana.



Autobus sa podarilo získať v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (OOCR) Stredné Slovensko. V meste Sumy poslúži na evakuáciu obyvateľov v oblastiach s vysokým stupňom ohrozenia.



Podľa vedúcej oddelenia medzinárodných vzťahov a zahraničného obchodu magistrátu Antónie Jurečkovej autobus vezie hygienické potreby, vlhčené obrúsky, papierové utierky, plienky pre deti a dospelých, detské mlieko, posteľnú bielizeň, teplé oblečenie, vyhrievané elektrické deky, jednorazové rukavice, projektory, notebooky, tlačiarne či defibrilátory.



„Sme radi, že autobus pomoci už môže odísť. Jeho odchod spomalili hlavne administratívne procesy a technické výpadky na strane partnerov, ktorí bojujú s ťažkou situáciou a pracujú v rámci svojich možností. Sme s nimi v intenzívnej komunikácii a neraz prejavili veľkú vďačnosť,“ dodala Jurečková.



Banská Bystrica rozvíja s mestom Sumy priateľské vzťahy od roku 2016. V januári 2023 bolo toto priateľstvo spečatené zmluvou o partnerstve a spolupráci. Po vypuknutí vojny vyhlásila samospráva v roku 2022 dobrovoľnú finančnú zbierku. Vyzbierané financie vo výške asi 5700 eur sa použili na zabezpečenie humanitárneho vybavenia, v súlade so zoznamom, ktorý mestu adresovalo Sumy začiatkom tohto roka.