Banskobystrická výstava Jeseň na dedine trvá do konca novembra

Banská Bystrica 22. septembra (TASR) – Atmosféru jesene a hodov spojených s vinobraním si môžu záujemcovia pozrieť na výstave v Thurzovom dome na banskobystrickom námestí do konca novembra.



„Mesto Banská Bystrica v tomto roku Radvanský jarmok pre pandémiu nového koronavírusu neorganizovala. Stredoslovenské múzeum aspoň čiastočne jeho atmosféru prinesie a pripravilo výstavu s názvom Jeseň na dedine,“ informovala TASR manažérka Stredoslovenského múzea Kristína Hatarová.



Jeseň na dedine sa v minulosti niesla v znamení rukovačiek na vojnu či varenia slivkového lekváru. Toto všetko môžu návštevníci múzea zažiť na jednom mieste.



„Siahli sme po prezentácii tradícií, ktoré sa odohrávali v minulosti na dedine a v meste. Priestor chceme dať našim návštevníkom. Chceme, aby boli práve oni tí, ktorí budú spomínať. Povedia nám zážitky alebo prinesú staré fotografie, napríklad z Radvanského jarmoku, aby sme ho videli tak, ako ho možno ešte nepoznáme,“ spresnila etnografka Stredoslovenského múzea Mária Trubínyová.



Stredoslovenské múzeum tiež myslelo na edukatívnu stránku tejto výstavy, ktorú môžu využiť aj školské zariadenia, napríklad v rámci regionálnej výučby. Prostredníctvom prednášok sa viac dozvedia o poverách, strašidlách, plodinách či jedlách typických pre jeseň.



„Výstava Jeseň na dedine je koncipovaná tak, aby zaujala nielen staršiu, ale aj mladšiu generáciu. Snažíme sa upozorniť na presah minulosti do súčasnosti, a to prostredníctvom tradícií či zvykov, ktoré prežili až do dnes. Deti, ale aj ostatní návštevníci si niektoré z nich budú môcť aj sami reálne vyskúšať,“ doplnil riaditeľ Stredoslovenského múzea Marcel Pecník.



Pripravené sú aj workshopy, na ktorých si deti vytvoria hlinené srdiečka, z včelieho vosku si vyrobia vlastnú sviečku alebo mastičku z liečivých rastlín.



Obyvatelia Banskej Bystrice ostali tento rok bez tradičného Radvanského jarmoku, ktorý je jeden z najväčších a najstarších na Slovensku. Rozhodol o tom v krízový štáb mesta. V 363-ročnej histórii Radvanského jarmoku sa tak stane po druhý raz. Prvýkrát jeho konaniu zabránila druhá svetová vojna, teraz pandémia nového koronavírusu.