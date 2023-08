Výstavba cyklomosta v Banskej Bystrici si vyžiada posledné obmedzenia

Banská Bystrica 9. augusta (TASR) – Výstavba moderného cyklomosta v mestskej časti Radvaň, ktorý sa už na jeseň má stať novou vstupnou bránou do Banskej Bystrice, si v najbližších dňoch vyžiada posledné dopravné obmedzenia. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa primátora Dominika Adamovičová.



"V týchto dňoch je už pozdĺž celého úseku uložená podporná konštrukcia. Nasledovať bude osádzanie a aktivácia závesných lán, ktoré budú niesť oceľovú konštrukciu lávky. Z bezpečnostných dôvodov dôjde od 14. do 20. augusta k uzatvoreniu časti Zvolenskej cesty, mosta ponad Hron, ako aj priľahlého úseku po odbočku na pravobrežnú komunikáciu pri predajni Hyundai," uviedla Adamovičová.



V čase od 7.00 do 17.00 h bude v tomto období úplne vylúčená prímestská autobusová a mestská hromadná doprava. Pre cestujúcu verejnosť zabezpečia kyvadlovú dopravu.



"Počas úplnej uzávierky Zvolenskej cesty budú premávať autobusy SAD Zvolen v zhruba 30-minútových intervaloch. Trasa povedie od otočky Tesco cez Sládkovičovu ulicu, ďalej popri Banskobystrickom pivovare na Zvolenskú cestu až po predajňu Hyundai. Súčasne dôjde aj k úprave trás na dotknutých prímestských autobusových linkách," vysvetlil Martin Snopko z oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí magistrátu.



Rýchlostná cesta R1 bude 14. a 15. augusta čiastočne uzatvorená. Dopravu presmerujú do jazdného pásu smer Zvolen v obojsmernej premávke. Na obmedzenie upozorní dočasné dopravné značenie.



"Výjazd zo Zvolenskej cesty na rýchlostnú cestu, ktorý je pre vodičov najväčším obmedzením, mal byť pôvodne otvorený začiatkom augusta. Z dôvodu dodržania plynulého postupu výstavby, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a tiež po konzultácii s dopravnými inžiniermi bude napokon otvorený po ukončení spomínaných prác 20. augusta. Dúfame, že všetko pôjde podľa plánu," konštatovala Viera Fircová z oddelenia investičnej výstavby mestského úradu.