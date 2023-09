Európsky týždeň mobility vyvrcholí v Banskej Bystrici Dňom bez áut

Banská Bystrica 14. septembra (TASR) - Mesto Banská Bystrica aj tento rok pripravilo v rámci Európskeho týždňa mobility (ETM) viaceré podujatia. Počas siedmich dní sa môžu Banskobystričania zapojiť do rôznych bezplatných aktivít. Vyvrcholením podujatia bude Deň bez áut. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



Cyklobus budú môcť využiť ľudia bezplatne od piatka do nedele (15. - 17. 9.). Premávať bude zo Strieborného námestia do troch cieľových destinácií. "Ak si zvolíte Donovaly a sedlo Malý Šturec, môžete skúsiť túry vo Veľkej Fatre. Šachtičky sú zas vhodné pre cyklistov, ktorí preferujú kratšie výlety," objasnila hovorkyňa. V nedeľu budú môcť cyklisti zažiť jazdu cez banskobystrické zelené parky. Spoločné stretnutie so sprievodcom sa uskutoční o 14.00 h pri schodoch v parku pod Pamätníkom SNP. Voziť sa bude cez mestský park na Tajovského ulici i parčík cisárovnej Sissi, ktorý sa nachádza v blízkosti Medeného Hámra.



Deň bez áut pripravila samospráva na 22. septembra. S cieľom spopularizovať a uprednostniť alternatívne druhy dopravy budú v tento deň vybrané ulice bez áut. V Banskej Bystrici bude uzavretá cesta pod Starou tržnicou na Námestí Štefana Moysesa. "V spolupráci s partnermi a inštitúciami tam bude pre malých i veľkých návštevníkov pripravený pestrý program v čase od 10.00 do 16.00 h," objasnila Dana Drábiková z oddelenia cestovného ruchu banskobystrického mestského úradu.



V rámci Európskeho týždňa mobility chce samospráva vyskúšať v praxi, ako by po zmene dopravného režimu mohla vyzerať Kollárova ulica. Cez ňu by mala viesť plánovaná cyklotrasa z centra mesta do Sásovej. "Máme na ňu vyhotovenú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie. Nový návrh počíta na Kollárovej ulici so samostatnou obojsmernou cyklotrasou na úkor jedného jazdného pruhu," zdôraznil zástupca primátora Jakub Gajdošík.



Kollárova ulica bude počas testovania jednosmerná od križovatky s Komenského ulicou po Rudlovskú cestu, v smere do Sásovej. Vozidlá prichádzajúce zo sídliská Sásová budú môcť využiť Skuteckého ulicu, ktorej dopravný režim zostane bez zmeny. V smere od križovatky s Komenského ulicou, popod cintorín do centra mesta bude zachovaná jednosmerná doprava s tým, že bude povolené pozdĺžne parkovanie po ľavej strane.



Témou aktuálneho ročníka kampane je heslo Šetri energiu. Zameriava na dôležitosť znižovania energetických nákladov a spotreby v oblasti dopravy, s cieľom dosiahnuť udržateľnú a efektívnu mobilitu.