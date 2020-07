Banská Bystrica z eurofondov obnoví deväť zastávok hromadnej dopravy

Banská Bystrica 15. júla (TASR) – Kompletnú rekonštrukciu a modernizáciu deviatich frekventovaných zastávok hromadnej dopravy zrealizuje v budúcom roku samospráva Banskej Bystrice. Informovala o tom hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková s tým, že na uvedený zámer získalo mesto dotáciu 740.000 eur z Integrovaného regionálneho operačného programu.



Podľa jej slov ide o združené zastávky, na ktoré zachádzajú trolejbusy, autobusy i prímestské spoje. Tri z nich sú na Partizánskej ceste v smere do Šalkovej aj do mesta, ďalšie dve na Rudohorskej a jedna pri Úsvite v smere na Fončordu. Zvyšné zastávky sú pri Rooseveltovej nemocnici v smere do mesta, na Tajovského ulici pri mestskom parku a na Lazovnej.



„Som rád, že sa nám podarilo získať ďalšie mimorozpočtové zdroje, a to najmä v čase, keď každá samospráva zápasí s finančnými problémami spôsobenými koronakrízou. Predpokladáme, že vysúťaženého stavebníka budeme mať začiatkom zimy, preto s rekonštrukciou začneme pravdepodobne až v budúcom roku,“ povedal primátor Ján Nosko.



Projekt počíta s vybudovaním betónových zastávkových pruhov, rekonštrukciou chodníkov s bezbariérovou úpravou či osadením lavičiek a prístreškov. Súčasťou má byť aj vybudovanie bezpečnostných pásov pre nevidiacich a osvetlenie priechodov pre chodcov.