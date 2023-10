Banská Bystrica 12. Októbra (TASR) - Mesto Banská Bystrica zabezpečí ubytovanie pre viac ako 40 migrantov. Ubytovať sa budú môcť priamo v zariadení Slovenského Červeného kríža (SČK) Prístav, pri ktorom budú postavené aj dva stany. Informovalo o tom mesto po zasadaní krízového štábu.



"Migrantom poskytneme pomoc aj napriek tomu, že sa u nás zdržia len krátkodobo a následne po vybavení potrebných dokladov z Banskej Bystrice odchádzajú," uvádza mesto.



Útulok Prístav má kapacitu 25 osôb. Nachádza sa za Tulskou ulicou, mimo obývanej časti sídliska Fončorda. "V areáli už počas dnešného dňa pribudnú aj dva vyhrievané stany, každý pre desať ľudí. Pri ubytovávaní budú uprednostňované hlavne rodiny a matky s deťmi," uvádza ďalej mesto.



"Informáciu o ubytovacích možnostiach plánujeme prichádzajúcim osobám poskytovať ešte priamo v autobusoch a cez tlmočníka ich taktiež informovať o možnostiach pomoci, ktoré im vieme poskytnúť. Taktiež pre nich plánujeme zabezpečiť bezplatnú MHD, ktorú budú môcť využiť skupinovo, ale vždy len v sprievode s dobrovoľníkom. Ten bude musieť pri vstupe do autobusu alebo trolejbusu predložiť preukaz vydaný naším mestom," uviedol primátor Ján Nosko.



V spolupráci so SČK, Územným spolkom Banská Bystrica, bola už v stredu (11. 10.) v priestoroch banskobystrického SČK ubytovaná rodina so siedmimi deťmi. Následne o ubytovanie požiadal aj otec s desaťročným synom.



"Migrantom na území mesta Banská Bystrica vieme v prípade potreby zabezpečiť základnú zdravotnú starostlivosť. Ak dostaneme informáciu, že je medzi nimi osoba, ktorá potrebuje našu pomoc, sme schopní byť na mieste do dvoch hodín. Zdravotnícky tím zabezpečí vyšetrenie a zhodnotenie stavu danej osoby, urobí zakladú diferenciálnu diagnostiku a zastabilizuje ju. Pokiaľ bude potrebné, prepravíme dotyčnú osobu na urgentný príjem do zdravotníckeho zariadenia," uviedol koordinátor pre krízové riadenie SČK Lukáš Longauer.



"Migrantom vieme aj v nasledujúcom období poskytnúť oblečenie, obuv či termofólie. Cez dobrovoľníkov dokážeme zabezpečiť a doručiť materiálnu pomoc priamo na miesto, kde sa tieto osoby budú nachádzať," povedala koordinátorka Centra materiálnej pomoci v Banskej Bystrici Zuzana Janíčková.



Na území mesta platí od utorka (10. 10.) z dôvodu tranzitnej migrácie mimoriadna situácia.