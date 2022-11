Banská Bystrica začala s rekonštrukciou cesty v Sásovej

Banská Bystrica 2. novembra (TASR) - Mesto Banská Bystrica v týchto dňoch začalo s realizáciou prvej etapy rekonštrukcie cesty na Pieninskej ulici na sídlisku Sásová. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa primátora Dominika Adamovičová.



Mestské zastupiteľstvo na nevyhnutnú opravu cesty, ktorá bude bezpečná a zjazdná, vyčlenilo finančné prostriedky vo výške 172.000 eur. Samospráva však možno pôvodne vyčlenené financie z rozpočtu ušetrí a bude môcť použiť na iné projekty.



"V tomto období sa nám naskytla možnosť získať na obnovu Pieninskej ulice mimorozpočtové zdroje z fondov Európskej únie. Súčasťou komplexnej rekonštrukcie by tak mohli byť aj priľahlé chodníky, zastávky MHD, priestor otočky autobusov či osvetlenie. Verím, že budeme úspešní," konštatoval primátor Ján Nosko.



Ak by sa ich mestu nepodarilo počas najbližších mesiacov získať, na rekonštrukciu použije vlastné zdroje. Druhá etapa prác by sa pri oboch variantoch financovania mala naplno rozbehnúť v prvom polroku budúceho roka.