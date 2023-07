Banská Bystrica začína s projektovou prípravou k obnove štyroch ZŠ

Banská Bystrica 19. júla (TASR) - Mesto Banská Bystrica štartuje s projektovou prípravou k obnove štyroch základných škôl (ZŠ). V súvislosti s týmto zámerom vyhlásilo verejné obstarávanie na vypracovanie projektových dokumentácií, celková predpokladaná hodnota zákazky predstavuje takmer 348.000 eur. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Mesto v rámci zákazky požaduje vypracovanie projektových dokumentácií k obnove ZŠ na Ďumbierskej, Golianovej a Spojovej ulici a tiež ulici Trieda SNP. Ako uvádza v súťažných podkladoch, rekonštrukcie majú byť zamerané najmä na zníženie energetickej náročnosti jednotlivých školských objektov. V rámci obnovy škôl počíta napríklad so zateplením budov, opravou striech, inštaláciou tieniacej techniky a fotovoltiky či výmenou vykurovania.



Celková predpokladaná hodnota zákazky je takmer 348.000 eur, záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 14. augusta. "Projektové dokumentácie budú obstarané z vlastných finančných zdrojov, avšak našou víziou je ich následne refundovať z plánu obnovy," uviedla pre TASR hovorkyňa primátora mesta Dominika Adamovičová. Ako dodala, v rámci samotnej realizácie obnovy škôl sa bude mesto v budúcnosti taktiež uchádzať o externé zdroje, a to z plánu obnovy či eurofondov.