Banská Bystrica: Zápisy detí do materských škôl budú začiatkom mája

Banská Bystrica 19. apríla (TASR) – Zápisy detí do materských škôl (MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica sa uskutočnia v termíne od 2. do 4. mája. Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2022/2023 bude možné podávať od 1. do 31. mája. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora mesta Dominika Adamovičová.



Na sídliskách Radvaň, Fončorda a Podlavice sa zápisy do MŠ uskutočnia 2. mája. V Rudlovej a Sásovej sa budú konať 3. mája a v centre mesta 4. mája. Zápisy sa uskutočnia vždy v čase od 9.00 do 12.00 h a od 13.30 do 16.30 h. Všetky potrebné informácie verejnosť nájde i na webovej stránke mesta v sekcii "Školstvo – Materské školy".



Samospráva pripomína, že prijímanie detí do MŠ je limitované kapacitným možnosťami jednotlivých škôlok a deti, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné, sú prijímané bez ohľadu na miesto ich trvalého bydliska. Súčasťou žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ musí byť aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára spolu s informáciou o očkovaní.



"Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ako aj odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast," doplnila Adamovičová. Dodala tiež, že predprimárne vzdelávanie je povinné pre deti, ktoré do 31. augusta 2022 dovŕšia vek päť rokov.