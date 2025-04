Banská Bystrica: Zavedením bus pruhov je MHD rýchlejšia než autá

Banská Bystrica 11. apríla (TASR) - V okolí Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici je pre výstavbu novej nemocnice potrebné počítať so zmenou organizácie dopravy. Odborníci a dopravní experti pripravili sériu opatrení, ktoré majú pomôcť zvládnuť a zlepšiť dopravnú situáciu. V meste pod Urpínom sú po prvý raz aplikované bus pruhy, ktoré menia prednosť v jazde na viacerých cestách. Informoval o tom v piatok primátor Ján Nosko.



Cieľom opatrení je uprednostniť mestskú hromadnú dopravu (MHD) pred individuálnou, skrátiť čas jazdy cestujúcich a postupne dosiahnuť, aby udržateľná doprava bola prvou a prirodzenou voľbou pri dochádzaní do Rooseveltovej nemocnice. Na jazdenie takpovediac po pamäti by mali motoristi zabudnúť a sledovať nové dopravné značenie a rešpektovať pokyny príslušníkov polície.



„Na všetkých vstupoch do kruhového objazdu pri obchodnom reťazci, ktorý patrí k najväčším dopravným uzlom v tejto lokalite, sú vybudované bus pruhy. Znamená to, že zatiaľ čo cestujúci MHD doteraz čakali spolu s autami v dopravnej zápche, vytvorením samostatných bus pruhov budú môcť vodiči MHD plynule pokračovať kruhovým objazdom do nemocnice. Skrátením času jazdy trolejbusu alebo autobusu vytvárame atraktívnejšiu MHD a motivujeme ľudí prestúpiť do ekologickej dopravy,“ konštatoval Nosko.



S vytvorením bus pruhov, ktoré sú určené aj pre vodičov taxislužieb, súvisia ďalšie opatrenia. Sfunkčnenie bezplatných záchytných parkovísk v okolí veľkých nákupných centier, zmena cestovných poriadkov MHD, a teda zvýšenie frekvencie autobusov a trolejbusov do Rooseveltovej nemocnice by malo byť platné v najbližšom období.



„Jeden bus pruh je vytvorený v smere od mestského parku na Tajovského ulicu ku kruhovému objazdu. Zároveň na tejto ceste dochádza k dôležitej zmene dopravného značenia a prednosti v jazde. Hlavná cesta je v súčasnosti v smere od mestského parku do nemocnice. Po zmene organizácie dopravy bude hlavná cesta viesť od kruhového objazdu na Tajovského ulici smerom na výjazd na diaľnicu R1. Vozidlá prichádzajúce od mestského parku budú musieť dávať prednosť v jazde. Aby bola križovatka na Tajovského ulici pod viaduktom bezpečná, pri zjazde z R1 nebude možné odbočiť do mestského parku. Prikázaný smer bude doprava, motorista sa tak zaradí v smere na kruhový objazd,“ vysvetlil riaditeľ krajského dopravného inšpektorátu v Banskej Bystrici Vladimír Farkaš.



Ďalším opatrením je vybudovanie bus pruhu v smere od Švermovej ulice a THK do kruhového objazdu. Na základe odporúčania dopravnej polície bude dva mesiace zatiaľ len v testovacej verzii.



„Tretí samostatný jazdný pruh pre autobusy a trolejbusy sme aplikovali pri výjazde z Rooseveltovej nemocnice. Je to z toho dôvodu, že v ypsilonovej križovatke pod nemocnicou sa často tvorili kolóny, ktoré siahali až po autobusovú zastávku pri nemocnici a MHD stála spolu s autami v zápche. Aplikáciou bus pruhu tak budú môcť vodiči autobusov a trolejbusov celú zápchu obísť a pokračovať na zastávku Tajovského pri stredných školách, kde sme pristúpili aj k zúženiu vozovky a vytvoreniu bezpečného ostrovčeka,“ doplnil prvý viceprimátor Jakub Gajdošík.