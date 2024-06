Banská Bystrica žije veľkým aj malým futbalom, blížia sa majstrovstvá

Banská Bystrica 18. júna (TASR) - Banská Bystrica žije tento týždeň nielen veľkým, ale i malým futbalom. Všetci fanúšikovia si mohli v pondelok (17. 6.) vychutnať futbalovú atmosféru víťazného zápasu Slovensko - Belgicko vo fanzóne na Námestí SNP. V závere týždňa sa mesto pod Urpínom stane už po tretí raz dejiskom Majstrovstiev Slovenska v malom futbale.



Ako v utorok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková, na mestskom mládežníckom štadióne si od štvrtku (20. 6.) do nedele (23. 6.) zmeria sily viac ako 136 tímov v piatich kategóriách. Mesto bude reprezentovať 19 z nich.



Šampionát odštartuje kategória žien, v piatok (21. 6.) bude pokračovať futbalovými zápasmi detí. Zabojujú v ňom žiaci v kategóriách U9, U11, U14 a U16. V rovnaký deň sa odohrá i finálový deň Stredoškolskej ligy. V hlavnej kategórii sa na futbalovom ihrisku v Radvani počas víkendu odohrajú boje v kategóriách muži a 40+.



"Organizácia takého podujatia je pre mesto i región prínosom. Po športovej stránke je to aj pre družstvá z Banskej Bystrice výborná konfrontácia s tímami z celého Slovenska. Samozrejme, že za podujatím je veľa príprav a množstvo rokovaní, no výsledkom sú spokojné a šťastné tváre účastníkov od najmladších kategórií až po seniorov, pretože pre nás všetkých je malý futbal veľká vášeň," zdôraznil predseda Banskobystrického zväzu malého futbalu a zároveň spoluorganizátor podujatia Lukáš Berec.



Cez víkend bude z Námestia SNP premávať do dejiska šampionátu turistický vláčik Neusohl Express.



"Po roku budeme môcť osláviť sviatok malého futbalu už po tretí raz v našom meste športu. Teší ma, že z roka na rok sa na podujatí s celoslovenským dosahom predstavuje viac detských tímov zo základných škôl, o čom svedčí aj počet zúčastnených družstiev v tomto ročníku. Pozývam všetkých futbalových nadšencov, aby prišli povzbudiť začínajúce športové talenty i skúsených športovcov," konštatoval primátor Ján Nosko.



V závere júna bude mestský mládežnícky štadión hostiť najväčší amatérsky turnaj v malom futbale - Iná liga cup 2024. Očakáva sa účasť 64 tímov z celého Slovenska.