Banská Bystrica zrealizovala v Medenom hámri stabilizačné práce

Banská Bystrica 28. apríla (TASR) - Mesto Banská Bystrica podniklo na svojich objektoch v Medenom hámri ďalšie práce súvisiace so zamedzením ich ďalšieho degradovania. Samospráva tiež pripravuje podklady na vyhlásenie urbanisticko-architektonického súťažného dialógu. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



Do aktivít súvisiacich s postupnou revitalizáciou mestských objektov boli zapojení zamestnanci Záhradníckych a rekreačných služieb i Podniku medzitrhu práce, ktorí sa postarali o odstránenie náletových drevín z vodného náhonu a v okolí pamiatok. Vďaka dotácii z ministerstva kultúry vo výške 20.000 eur vyhotovili statické posudky pre oba mestské objekty - hiarty a dielne a projektovú dokumentáciu pre strechu dielní.



„Po minuloročnom zabezpečení poškodenej strechy na objekte hiartov v areáli Medeného hámra sme objekt zo získanej dotácie a vďaka spolufinancovaniu mesta staticky zabezpečili. Podopreté boli kritické časti murív, stĺpov a klenieb,“ uviedol primátor Ján Nosko.



Dodal, že mesto má spracovanú projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu strechy na objekte dielní a z rezortu kultúry žiada o ďalšiu dotáciu vo výške takmer 470.000 eur, z ktorej by financovali samotnú realizáciu novej strechy na dielňach a projektovú prípravu sanácie vlhkosti objektov.



Taktiež vedie mesto rokovania o nadobudnutí ďalších pozemkov v súkromnom vlastníctve nachádzajúcich sa nad mestskou časťou areálu. Samospráva v súčasnosti v spolupráci so súkromnými majiteľmi areálu pripravuje aj podklady na vyhlásenie urbanisticko-architektonického súťažného dialógu.



„Verím, že ešte v tomto roku spoločne predstavíme širokej verejnosti výsledky architektonickej súťaže, ktorá naplno odkryje potenciál tohto symbolu prosperity a rozkvetu nášho mesta,“ uviedol Rastislav Bielik, konateľ investora a vlastníka objektov Elektrolýza a Laboratória.



Marhefková dodala, že s cieľom načerpať inšpirácie absolvovali zástupcovia mesta, Banskobystrického samosprávneho kraja, krajského pamiatkového úradu a majiteľa objektov laboratórií a elektrolýzy spoločnú študijnú cestu po zrevitalizovaných industriálnych areáloch v Ostrave a Pardubiciach. Areál Medeného hámra je podľa jej slov inšpiratívny aj pre študentov vysokých škôl.



"Všetkých nadšencov Medeného hámra zároveň pozývame na ďalšie zo série podujatí Nedeľa v Medenom hámri, ktoré sa uskutoční 4. mája o 16.30 h priamo v areáli," dodala hovorkyňa s tým, pripravený bude workshop Objavovanie brownfieldu s krajinným ekológom Ladislavom Bírom a koncert kapely Buchajtramka v hale elektrolýzy.



Areál Medeného hámra tvoria štyri chránené objekty. Mesto Banská Bystrica vlastní od roku 2021 hiarty, dielne a vodný náhon. Väčšiu časť areálu, objekty laboratórií a elektrolýzy získal do svojho vlastníctva v roku 2024 súkromný majiteľ s cieľom revitalizovať ich a spolu s mestom vytvoriť v budúcnosti v celom priestore jeden funkčný celok.