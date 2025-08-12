< sekcia Regióny
Banská Bystrica zriadila pozíciu koordinátora pre prácu s mládežou
Autor TASR
Banská Bystrica 12. augusta (TASR) - S cieľom posilniť participáciu, tvorivosť a prepojenie mladej generácie s rozvojom Banskej Bystrice, zriadilo mesto pozíciu koordinátora práce s mládežou. Ten má sieťovať a spájať aktívne skupiny násťročných Banskobystričanov, rozširovať ich možnosti zapájania sa do tvorby verejného priestoru a vytvárať pevné vzťahy v miestnej komunite. TASR o tom v utorok na Medzinárodný deň mládeže informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
„Vnímam potreby mladých ľudí a aj to, že existujú skupiny, ktoré majú chuť aktívne sa zapájať do života v meste a prispievať k jeho rozvoju. Preto sme sa rozhodli zriadiť pozíciu koordinátora pre prácu s mládežou s cieľom zosieťovať aktívnych mladých ľudí a preniesť ich očakávania do dlhodobého strategického dokumentu. Ten by mal byť pomôckou pre prijímanie rozhodnutí a pre napĺňanie potrieb a rôznych očakávaní mládeže,“ zdôraznil primátor Ján Nosko.
Podľa neho je ambíciou v prvej fáze vytvoriť do konca tohto roka Mestský mládežnícky parlament Banská Bystrica ako poradný orgán pre vedenie samosprávy. Verí, že táto iniciatíva pomôže vytvoriť mesto, kde mladí chcú žiť a tvoriť.
„Spoločne chceme tvoriť takú Banskú Bystricu, ktorá je inšpiratívnym miestom pre mladých. Chceme, aby tu nachádzali príležitosti na osobnostný rast, tvorbu hodnôt a budovanie pevných vzťahov. Mesto, kde môžu žiť, rozvíjať svoje sny a aktívne sa podieľať na jeho rozvoji. Hlavným poslaním vznikajúceho mládežníckeho parlamentu je zvýšiť angažovanosť všetkých mladých ľudí v meste a umožniť im byť súčasťou rozhodovacích procesov,“ konštatovala koordinátorka Michaela Dvorská.
Prioritou najbližších mesiacov je mapovanie potrieb mladých na základných, stredných a vysokých školách. Všetky informácie bude samospráva sústreďovať na webe a sociálnych sieťach mesta pod hlavičkou „mladí BB“.
„Do mestského mládežníckeho parlamentu budeme robiť na školách nábory. Táto platforma bude mať kľúčovú úlohu v zapájaní sa mladých do rozhodovacích procesov a tvorbe strategických dokumentov,“ doplnil druhý zástupca primátora Martin Majling.
