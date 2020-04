Testy zamestnancov sociálnych služieb v B. Bystrici sú negatívne

Banská Bystrica 26. apríla (TASR) – Testy na ochorenie COVID-19 u 239 zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica boli negatívne. Ako v tejto súvislosti uviedol primátor Ján Nosko, je presvedčený, že je to najmä vďaka včasne prijatým opatreniam, ktoré v meste zaviedli od 7. marca.



„Teší ma, že všetci zamestnanci zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktorí boli vo štvrtok (23. 4.) testovaní na prítomnosť COVID-19, sú negatívni. Zároveň je to aj výsledok vysokej disciplíny zamestnancov, terénnych pracovníkov, ako aj klientov samotných. Verím, že ak budeme dodržiavať všetky potrebné opatrenia aj naďalej, toto mimoriadne obdobie zvládneme a nový koronavírus pošleme do zabudnutia,“ povedal primátor.



Testovaní boli pracovníci zariadení, ktoré patria pod oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti a oddelenie sociálnej a krízovej intervencie odboru sociálnych vecí Mestského úradu v Banskej Bystrici.



Zároveň boli podľa samosprávy otestovaní všetci terénni pracovníci a opatrovateľky agentúry sociálnych služieb, zamestnanci zariadenia núdzového bývania pre rodiny s deťmi Kotva, nízkoprahového centra Kotvička a nízkoprahového komunitného centra KOM PaS.