V Banskej Bystrici otvorili centrum psychosociálnej pomoci

Banská Bystrica 11. júla (TASR) - V objekte veľkokapacitného centra humanitárnej pomoci Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) na Komenského ulici v Banskej Bystrici otvorili v utorok centrum psychosociálnej pomoci - Mental Health and Psyochosocial support (MHPSS), ktoré prevádzkuje Slovenský Červený kríž (SČK). Pomoc v ňom nájdu najzraniteľnejší občania bez rozdielu veku, v tomto období však najmä odídenci z Ukrajiny.



"Centrum poskytne psychosociálnu intervenciu, kognitívnu rehabilitáciu, podpornú psychologickú terapiu pri ťažkostiach, ako aj integráciu a spájanie komunít vytváraním pozitívnych medziľudských väzieb. Pre záujemcov sú pripravené viaceré aktivity, ktoré môžu využívať celý deň," priblížila riaditeľka SČK, územného spolku Banská Bystrica, Zuzana Stanová.



Presťahovali tam aj kanceláriu prvého kontaktu, ktorá pomáha pri hľadaní práce, nájdení a získaní ubytovania, pri umiestňovaní detí do školských zariadení. Poradí aj o možnostiach získania peňažnej pomoci a v prípade potreby zdravotnej starostlivosti.



"Je potrebné uvedomiť si neustálu potrebu podpory odídencov pred ozbrojeným konfliktom na Ukrajine, ale zároveň zameriavať sa na obyvateľov nášho kraja bez rozdielu vytvárania pocitu nevyváženej pomoci. Okrem iného pripravujeme množstvo aktivít pre deti, ako sú tvorivé dielne, športové i edukačné činnosti či denné tábory. Všetky činnosti centra vychádzajú z novovytvorenej koncepcie Medzinárodnej Federácie Červeného kríža a Červeného polmesiaca," konštatovala Stanová.



V priestoroch súčasne realizujú aj projekt UNICEF Hračkárnica, ktorý je miestom pre hru a edukáciu najmenších, kým si ich rodičia napríklad hľadajú prácu alebo vybavujú niečo na úradoch.



"Sme radi, že na našom území pribudlo zariadenie, ktoré bude k dispozícii nielen odídencom z Ukrajiny, ale aj obyvateľom nášho mesta či kraja. Cieľom bolo od začiatku vytvoriť priestor, kde budú mať deti svoju bezpečnú a kreatívnu zónu a na druhej strane, rodičia sa môžu obrátiť na sociálnych pracovníkov a poradcov v oblasti bývania a socializácie," dodal druhý viceprimátor Martin Majling.



Centrum je otvorené počas pracovných dní od 8.00 do 16.00 hodiny.