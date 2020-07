Banská Štiavnica a jej okolie láka turistov obľúbenými miestami

Na archívnej snímke Námestie sv. Trojice. Banská Štiavnica, 3. júna 2020. Foto: EASYFOTO TASR - Jana Vodnáková

Jednou z obcí, ktorej história je spätá s Banskou Štiavnicou a jej baníckou históriou je aj malá dedinka ležiaca pár kilometrov od nej a to Banský Studenec. Kolpachy, ako túto dedinu nazývajú najmä miestni, sú rajom oázy a pokoja pre milovníkov nádhernej prírody a kúpania. Na snímke Veľký kolpašský tajch. Foto: TASR

Na snímke jeden z najstarších turistických objektov na Slovensku - turistická rozhľadňa z roku 1727, v ktorej sa dnes nachádza Expozícia štátnej ochrany prírody, archívne foto. Foto: TASR - Vladimír Benko

Na archívnej snímke Benediktínsky kláštor. Foto: TASR - Jana Vodnáková

Na leteckej snímke z 11. októbra 2018 pohľad na Levický hrad, okres Levice. Foto: TASR - Michal Svítok

Aquapark Vodný raj vo Vyhniach (okres Žiar nad Hronom), archívna snímka. Foto: TASR - Jana Vodnáková

Na archívnej snímke kúpalisko v Sklených Tepliciach. Foto: TASR Jana Vodnáková

Bratislava 4. júla (TASR) - Banská Štiavnica a jej okolie patria k turisticky najatraktívnejším lokalitám Slovenska. Banské diela, technické pamiatky a vodné nádrže – tajchy, akoby už vznikali pre potešenie dnešných turistov a spolu s množstvom sakrálnych stavieb a s malebnou prírodou Štiavnických vrchov vytvárajú neopakovateľný kolorit regiónu. Na južnej strane s ním susedia rovnako originálne a tradičné oblasti – Tekov a Hont.Mesto spoločne s technickými pamiatkami v okolí zapísali do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. V mestskej pamiatkovej rezervácii sa nachádza 360 objektov. Archeologické nálezy na vrchu Glanzenberg dokazujú, že prvotné baníctvo sa v tejto oblasti rozvíjalo už v časoch Keltov. Celá história Štiavnice úzko súvisí s rozvojom baníctva, pričom zlaté obdobie zažila v 17. storočí. K dominantám mesta patrí kalvária –predstavuje 23 samostatných historických objektov a ponúka z vrchola výhľad na mesto a jeho okolie. Starý zámok pochádza už z 12. storočia, Nový zámok z roku 1571. Známymi pamiatkami sú Kostol sv. Kataríny, Kostol Nanebovzatia Panny Márie či Súsošie morového stĺpa a celé Námestie sv. Trojice. Tam tiež stojí Dom Maríny, kde žila nenaplnená láska Andreja Sládkoviča. Kolorit mesta dotvárajú botanická záhrada a budovy bývalej baníckej a lesníckej akadémie. Na okraji Banskej Štiavnice možno navštíviť Banské múzeum v prírode.V blízkosti banského múzea sa nachádza priehrada Klinger, obľúbené rekreačné miesto podobne ako Veľká vodárenská nádrž nad mestom. K ďalším tajchom patria Evičkino a Vindšachtské jazero v Štiavnických baniach či Štiavnické jazero – Rozgrund.Nad Banskou Štiavnicou sa týčia vrchy Paradajs a Tanád (oba 939 metrov nad morom) s výhľadmi do okolia. Štiavnické vrchy predstavujú sopečné pohorie, ich terén je turisticky nenáročný a odmenou návštevníkom je pestrý biotop od hlbokých bukových lesov až po horské lúky či malebné zákutia s tajchmi.Najvyšším vrchom Štiavnických vrchov je legendami opradené Sitno (1009 metrov nad morom). Lokalita osídlená od praveku až po začiatok nášho letopočtu je chráneným archeologickým územím. Na úpätí kopca sa nachádzajú ruiny sitnianskeho hradu. Na vrchole stála od roku 1736 jedna z najstarších rozhľadní, po požiari obnovená v roku 1886. Pod Sitnom sa nachádza obľúbené jazero Počúvadlo, najväčší tajch a dnes populárna rekreačná oblasť.Prvá románska bazilika tu stála už v roku 1075, keď Benediktínske opátstvo slávnostne posvätili. Z pôvodných stavieb sa zachovalo málo, budovy Benediktínskeho kláštora boli postavené v 14. storočí. Kláštor sa nachádza v údolí Hrona, neďaleko tzv. Slovenskej brány – brala, ktoré oddeľuje rovinu či pahorkatinu na juhu od hornatej oblasti Štiavnických vrchov a Pohronského Inovca. V roku 1483 dostal kláštor od kráľa Mateja I. (Korvína) relikviu Kristovej krvi. Má ísť o časť plátna šatky, ktorou Veronika utrela Ježišovu tvár pri krížovej ceste.Prvá písomná zmienka o meste, ktoré je prirodzeným centrom Tekova, pochádza z roku 1156, Levický hrad sa spomína od roku 1318. V areáli hradu má sídlo Tekovské múzeum s bohatou zbierkou historických artefaktov.Obec na svahoch Štiavnických vrchov je známa od roku 1075. V 14. storočí sa stal Pukanec slobodným kráľovským mestom. Ku koncu 19. storočia o štatút mesta prišiel, no početné historické pamiatky dodnes pripomínajú jeho slávnu minulosť.K rázovitej obci Sebechleby patrí vinárstvo, hrozno sa tam pestuje od 17. storočia. Súčasťou obce je osada Stará Hora, jedinečná pamiatková rezervácia ľudovej architektúry s 92 vinohradníckymi domčekmi. Susednou obcou sú Hontianske Nemce – tamojší Kostol sv. Martina patrí medzi najzachovanejšie románske trojloďové stavby na Slovensku.Neskoro barokovo-klasicistický kaštieľ s rozsiahlym zámockým parkom je národnou kultúrnou pamiatkou a obľúbeným výletným miestom. V neďalekej obci Žibritov sa nakrúcala časť známeho slovensko-maďarského filmu Dáždnik svätého Petra.Kúpele sa prvý raz spomínajú ako Bzenická teplá voda (13. storočie) a v 15. storočí ich už navštevovala klientela z celej Európy. Dnes tam stojí novovybudované kúpalisko Vodný raj Vyhne. S mestom sa spája aj tradícia pivovarníctva, budova sladovne nie je síce pamiatkou, no tvorí prirodzené centrum obce. Prírodnými zaujímavosťami sú Vyhniansky travertín a rezervácia Kamenné more.Termálna voda s teplotou od 37 stupňov do 52,5 stupňa je bohatá na vápnik a horčík, zvláštnosťou kúpeľov je jaskynný termálny kúpeľ s priliehavým názvom Parenica.Menšie treťohorné sopečné jazero sa nachádza vo výške 715 metrov nad morom, je prírodnou pamiatkou s najvyšším stupňom ochrany. Neďaleko sa nachádzajú ruiny Žakýlskeho hradu.