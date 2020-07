Atraktívne okolie B. Štiavnice je vďaka novým spojom dostupnejšie

Banská Štiavnica 17. júla (TASR) - Turisticky navštevované lokality v okolí Banskej Štiavnice budú pre návštevníkov počas tohto leta vďaka novým spojom ešte dostupnejšie. Banskobystrický samosprávy kraj (BBSK) so Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK) pripravili v nadväznosti na letné vlakové spoje prípojné autobusové spoje.



"Ako sme začiatkom mesiaca avizovali, ZSSK na základe rozhodnutia Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR pripravila pre cestujúcich novinku – 44 sezónnych vlakov na celkovo desiatich linkách," informoval hovorca ZSSK Tomáš Kováč s tým, že do trás patrí aj okolie Banskej Štiavnice.



V nadväznosti na to BBSK upravil časy prímestských autobusových liniek, do ktorých boli s účinnosťou od 18. júla 2020 do 15. septembra 2020 zapracované nové letné sezónne víkendové spoje. Návštevníkov odvezú do historického centra mesta a lokalít so štiavnickými tajchami a späť s nadväznosťami na sezónne vlaky verejnej osobnej železničnej dopravy.



Na vybrané vlaky národného dopravcu budú v Banskej Štiavnici čakať autobusové spoje v smere na Počúvadlianske jazero. Rovnako budú zabezpečené prípoje i na spiatočnú cestu a obdobne aj dve spojenia z Banského Studenca.



"Rozvoj cestovného ruchu je pre BBSK prioritou. Aj týmto projektom a spoluprácou so Železničnou spoločnosťou Slovensko motivujeme ľudí, aby trávili leto v našom kraji. Som rád, že uľahčíme turistom a návštevníkom cestovanie do Banskej Štiavnice a k okolitým prírodným jazerám," uviedol predseda BBSK Ján Lunter s tým, že ide o prvý príklad dopravnej integrácie verejnej dopravy v kraji.