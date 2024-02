Bazén v súkromnej škole v Banskej Štiavnici sprístupnia aj verejnosti

Banská Štiavnica 15. februára (TASR) - Verejnosť bude môcť od utorka 20. februára využívať na plávanie bazén v Súkromnej základnej škole Guliver v Banskej Štiavnici. Ako informovala radnica, bazén bude pre verejnosť prístupný každý utorok a štvrtok od 18.00 do 20.00 h a v sobotu od 17.00 do 19.00 h.



Na možnosti využívať bazén v tejto súkromnej škole verejnosťou sa samospráva so spoločnosťou Tidly Slovakia dohodla po tom, čo dočasne zatvorila mestskú plaváreň. Objekt Mestských kúpeľov, kde sa plavecký bazén nachádza, chcú totiž zrekonštruovať.



O zatvorení plavárne rozhodlo mestské zastupiteľstvo ešte v decembri minulého roka. Hlavným dôvodom sú podľa primátorky Nadeždy Babiakovej vysoké prevádzkové náklady. Zatvorením prevádzky ušetrí mesto 130.000 eur, prostriedky chce použiť na vypracovanie projektovej dokumentácie alebo spolufinancovanie v prípade získania dotácie. Rekonštrukciu celého objektu chcú rozdeliť na dve etapy, v prvej by sa opravil bazén a rozvody.



Bazén v súkromnej základnej škole môžu obyvatelia zatiaľ využívať do konca júna. Babiaková už pred časom avizovala, že po tomto období samospráva vyhodnotí, aký je zo strany obyvateľov záujem o túto službu.