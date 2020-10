Banská Štiavnica bude diskutovať o možnosti zakázať hazard

Banská Štiavnica 5. októbra (TASR) – Banská Štiavnica preskúma aktuálne problémy vyplývajúce z prevádzkovania hazardných hier na území mesta a v prípade potreby bude diskutovať o prijatí všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o ich zákaze. Pre TASR informáciu poskytla primátorka Nadežda Babiaková.



Primátorka potvrdila, že na pôde mesta dôjde k diskusii o hazardných hrách a v prípade, že to dialóg ukáže za vhodné, pristúpia k vypracovaniu VZN o zákaze hazardu v Banskej Štiavnici. Poukazuje ale na to, že striktný zákaz môže viesť k transformovaní týchto aktivít na takzvané čierne hranie, čo môže priniesť ďalšie negatívne dôsledky.



Poslanci Národnej rady (NR) SR minulý týždeň schválili novelu zákona, podľa ktorej budú môcť obce na svojom území zakázať hazardné hry aj bez doposiaľ potrebnej petície občanov. „Myslím si, že každé mesto a obec by sa mali samy rozhodnúť, či hazard na svojom území chcú alebo nie,“ súhlasila Babiaková. Dodala však, že v aktuálnom období je pre samosprávu prioritou najmä riešenie situácie s negatívnym vývojom pandémie nového koronavírusu.



V Banskej Štiavnici verejnosť žiadala zákaz hazardných hier už v roku 2015, petíciu vtedy podpísalo takmer 3000 z vtedajších 8264 obyvateľov nad 18 rokov. Mesto následne pre formálne chyby spochybnilo približne 750 podpisov, čím sa počet podpísaných znížil na 2170 osôb. Petícia preto na prijatie VZN o zákaze hazardu nesplnila podmienku súhlasu aspoň 30 % obyvateľov.