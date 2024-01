Banská Štiavnica 16. januára (TASR) - Banská Štiavnica bude tento rok hospodáriť s prebytkovým rozpočtom. Do rozpočtu na rok 2024, ktorý banskoštiavnickí poslanci schválili na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva, je zaradený aj zostatok dotácií z minulého roka.



Rozpočet mesta na rok 2024 počíta s celkovými príjmami vo výške 14.987.957 eur a výdavkami 14.986.786 eur. Príjmové finančné operácie sú v sume 3.755.810 eur a výdavkové 204.896 eur. Pre rok 2024 mesto rozpočtuje cez finančné operácie splátky sociálnych pôžičiek a použitie dotácií z roku 2023.



Vlani mesto dostalo zo štátneho rozpočtu dotáciu na komplexnú rekonštrukciu historickej budovy radnice vo výške 800.000 eur. Na rekonštrukciu Szitnyayovského domu, ktorý poškodil marcový požiar, poskytol prostriedky Úrad vlády SR. Rekonštrukcia oboch objektov bude pokračovať aj tento rok. Na obnovu troch vojnových pamätníkov získalo mesto dotáciu vo výške 56.000 eur z ministerstva kultúry, vyčerpať ju musí do konca marca.



Medzi najdôležitejšími príjmami mesta sú podielové dane, ktoré sú predpokladané v rovnakej výške ako vlani, a to v sume 5.266.000 eur. Miestne dane rozpočtované v celkovej výške 871.600 eur či nedaňové príjmy, ktoré sú rozpočtované vo výške 469.328 eur.



V rozpočte sú zahnuté aj výdavky na zimnú údržbu vo výške 198.000 eur a čistenie miestnych komunikácií v hodnote 115.000 eur. Rozpočet počíta aj s výdavkami na spracovanie projektových dokumentácií na rekonštrukciu mestských kúpeľov - plavárne, Kultúrneho centra a Amfiteátra. Výdavky na vzdelávanie a školstvo predstavujú sumu 4.990.576 eur, odpadové hospodárstvo je rozpočtované vo výške 792.033 eur.