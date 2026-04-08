Banská Štiavnica chce získať dotáciu na nákup nového traktora
Autor TASR
Banská Štiavnica 8. apríla (TASR) - Mesto Banská Štiavnica sa chce uchádzať o dotáciu z Enviromentálneho fondu na zakúpenie traktora, ktorý má prispieť k efektívnejšiemu nakladaniu s komunálnym odpadom. Zámer mesta aj prípadné spolufinancovanie jeho kúpy odobrili mestskí poslanci na stredajšom mimoriadnom rokovaní mestského zastupiteľstva.
Ako pre TASR potvrdila prednostka Mestského úradu v Banskej Štiavnici Henrieta Godová, verejné obstarávanie na traktor je ukončené. Mesto ho zakúpi po získaní dotácie. Celkové oprávnené výdavky sú podľa dôvodovej správy 39.599 eur, spolufinancovanie je vo výške 400 eur. Zakúpený traktor bude v správe mestského podniku Technické služby Banská Štiavnica a využívať ho budú na zabezpečovanie prác súvisiacich s nakladaním s odpadmi.
„Výrazným spôsobom sa tak uľahčí a zefektívni starostlivosť o krásne historické uličky mesta, čím sa nielen zlepší kvalita životného prostredia, ale zabezpečí sa predovšetkým lepší zber a nakladanie s komunálnymi odpadmi, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,“ konštatuje samospráva s tým, že posilnenie zberu a prepravy týchto vytriedených odpadov zvýši mieru triedeného zberu komunálnych odpadov mesta, ktorá je teraz na úrovni 60,18 percenta.
