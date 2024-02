Banská Štiavnica chce zrekonštruovať mestskú plaváreň

Banská Štiavnica 1. februára (TASR) - Plavecký bazén v Banskej Štiavnici v najbližšom období pre verejnosť neotvoria. Banskoštiavnická samospráva plánuje objekt Mestských kúpeľov, kde sa plavecký bazén nachádza, zrekonštruovať. Primátorka Nadežda Babiaková pre TASR priblížila, že aktuálne mesto ukončuje verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu na komplexnú rekonštrukciu objektu.



O zatvorení plavárne rozhodlo mestské zastupiteľstvo (MsZ) v decembri minulého roka. Hlavným dôvodom sú podľa Babiakovej vysoké prevádzkové náklady, a to predovšetkým výdavky na elektrickú energiu a plyn. "Kým predtým nám na prevádzku stačilo zhruba 200.000 až 250.000 eur, teraz vychádzajú náklady zhruba na 300.000 eur. Sú to výdavky z rozpočtu mesta, teda náklady na plaváreň a celoročné tržby sú 30.000 eur. Aj keď sa nedá posudzovať, koľko sú tržby, lebo ide o verejnoprospešnú službu pre obyvateľov," konštatovala.



Uzatvorením prevádzky ušetrí mesto 130.000 eur, prostriedky chce použiť na vypracovanie projektovej dokumentácie alebo spolufinancovanie v prípade získania dotácie. "Súťaž máme ukončenú, uzavretú. Momentálne sme v procese uzávierky verejnej súťaže na spracovateľa projektovej dokumentácie," dodala Babiaková s tým, že dokumentácia má byť hotová na jeseň tohto roka.



Rekonštrukciu celého objektu chcú rozdeliť na dve etapy, v prvej by sa opravil bazén a rozvody. Následne by bol spustený do prevádzky a rekonštrukcia by sa ďalej zamerala na ostatné služby, ktoré v mestských kúpeľoch sú.



Mesto má k dispozícii štúdiu, podľa ktorej by mala celá rekonštrukcia stáť do piatich miliónov eur. Samospráva chce preto žiadať na rekonštrukciu dotáciu z Fondu na podporu športu, prípadne iných vhodných výziev. "Budeme hľadať zdroje a keď nie, tak jedným zo zdrojov je aj úver," pripustila Babiaková.



Rozhodnutie zastupiteľstva sa nepáči miestnym obyvateľom, ktorí spísali petíciu. Požadovali v nej zachovanie mestských kúpeľov do času rekonštrukcie. Petíciu zobrali mestskí poslanci na mimoriadnom rokovaní MsZ na vedomie. Zároveň schválili uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služby vo verejnom záujem so súkromnou spoločnosťou, ktorá v meste prevádzkuje bazén. Vo vyhradených hodinách tak bude k dispozícii pre obyvateľov a plavecký klub.



"Vyčlenili sa na to finančné prostriedky, plus prostriedky na mzdu plavčíka a po 30. júni prehodnotíme, aký záujem zo strany obyvateľov o plávanie a využívanie tejto služby je," poznamenala Babiaková. Dodala, že poslanci súčasne schválili 3000 eur pre občianske združenie Plavecký klub Banská Štiavnica na kompenzáciu zvýšených nákladov na zabezpečenie tréningov.